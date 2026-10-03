Graz Marathon 2026: Busse und Bims fahren anders

Wer am Sonntag, 11. Oktober, in Graz mit Bus oder Bim unterwegs ist, muss umplanen: Die Marathonstrecke ist von 7 bis 17 Uhr gesperrt. Zahlreiche Linien fahren anders, kürzer oder im Ersatzverkehr.

Der Graz Marathon führt am Sonntag quer durch die Stadt und zwingt auch die Graz Linien zu einem großen Umweg. Die Laufstrecke durch die Altstadt und entlang der Mur ist von 7 bis 17 Uhr komplett gesperrt. Betroffen sind Bereiche bis zu den Arlandgründen im Norden, über den Lendplatz im Westen und bis zum Stadion Liebenau im Süden. Für die Straßenbahnlinien 1, 4, 5, 7 und 16 werden Ersatzbusse eingerichtet. Bei zahlreichen Buslinien ändern sich Strecke oder Endstation.

Umsteigen wird Pflicht

Besonders wichtig werden an diesem Tag vier Knotenpunkte: Jakominiplatz, Geidorfplatz, Griesplatz und Hauptbahnhof. Die Ersatzlinie E verbindet den Jakominiplatz über Geidorfplatz und Kalvariengürtel mit Hauptbahnhof und Asperngasse. Die Linie E4 fährt zwischen Jakominiplatz und Liebenau/Murpark. Die Ersatzlinie E5 verbindet einerseits Jakominiplatz und Andritz, andererseits Puntigam über den Griesplatz mit dem Hauptbahnhof. Mehrere gewohnte Haltestellen in der Innenstadt werden während der Sperre nicht bedient.

Busse auf Umwegen

Auch bei den Buslinien wird der Marathon zur Streckenfrage. Die Linien 31E, 32, 34, 39, 40, 53, 58, 62, 63, 66 und 67E werden umgeleitet, verkürzt geführt oder teilweise eingestellt. Die Linie 31E endet etwa am Griesplatz, die Linie 32 fährt ab Don Bosco zum Hauptbahnhof. Die Linie 40 verbindet Gösting an diesem Tag mit dem Hauptbahnhof, während der Ast der Linie 39 zwischen Jakominiplatz und Urnenfriedhof von etwa 7 bis 17 Uhr entfällt. Als Ersatz fährt dort die Linie 67E.

Mehr Verkehr, mehr Zeit

Die Graz Linien weisen darauf hin, dass ihre Busse dieselben Straßenzüge nutzen müssen, auf die auch der Individualverkehr ausweicht. Dadurch sind Verspätungen und Staus möglich. Wer zwischen 7 und 17 Uhr nicht unbedingt in die Stadt muss, sollte die Fahrt nach Möglichkeit verschieben. Für Fragen sind die Graz Linien während des Marathons unter +43 (316) 887-4224 erreichbar. Auch rund um das Marathon-Wochenende gibt es Änderungen bei der Linie 30: Sie wird am 8. und 9. Oktober, am 10. Oktober sowie am 12. Oktober zu unterschiedlichen Zeiten umgeleitet.