Grüner Klecks sorgt in Graz für Rätselraten: „Was siehst du?“

Ein grüner Klecks auf weißen Plakaten sorgt derzeit in Graz für Spekulationen. Beim Billa in Eggenberg ist das ungewöhnliche Motiv zu sehen. Eine Auflösung gibt es bislang nicht.

Wer derzeit durch Eggenberg unterwegs ist, könnte über ein ungewöhnliches Plakat stolpern. Darauf ist lediglich ein symmetrisches, grünes Muster zu sehen. Darüber steht die Frage: „Was siehst du?“ Ein Logo, ein Firmenname oder ein anderer Hinweis auf den Absender fehlt. Das erinnert bewusst an einen psychologischen Rorschach-Test, bei dem Menschen in Tintenklecksen unterschiedliche Formen erkennen.

Von Schmetterling bis Shrek: Grazer rätseln über Klecks

Entsprechend unterschiedlich fallen auch die Interpretationen aus. In sozialen Netzwerken wird bereits darüber gerätselt, was hinter dem grünen Motiv stecken könnte. Manche erkennen darin etwa einen Schmetterling oder eine Gottesanbeterin, andere wollen sogar zwei Shreks darin sehen. Das Motiv dürfte Teil einer sogenannten Teaser-Kampagne sein. Dabei wird zunächst bewusst nicht verraten, welches Unternehmen oder welche Aktion hinter der Werbung steckt. Die fehlenden Informationen sollen Aufmerksamkeit erzeugen und zum Rätseln anregen.

Na, was siehst du?

Wer die Plakataktion gestartet hat und was genau dahintersteckt, ist derzeit noch nicht offiziell bekannt. Bis zur möglichen Auflösung bleibt den Grazerinnen und Grazern daher nur eine Frage: Was siehst du? Verrate uns deine Antwort in den Kommentaren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2026 um 06:55 Uhr aktualisiert