Graz bekommt neuen Bagel-Laden und dahinter steckt eine besondere Geschichte

In der Zinzendorfgasse 1 wird am Dienstag, dem 6. Oktober, ein neues Café seine Türen öffnen: „Montclair Bagels“ wird von Judy Karner und ihrem Freund Romano Renelt betrieben. Die Idee dazu entstand allerdings nicht in Graz, sondern während eines Studienaufenthalts in den USA. Judy verbrachte 2021/22 ein Jahr an der Montclair State University in New Jersey. Möglich wurde der Aufenthalt durch ein Stipendium der Stadt Graz. In Montclair, das nur einen Katzensprung von New York City entfernt liegt, lernte sie die dortige Bagel-Kultur kennen und war sofort begeistert. „Ich habe mich dort in Bagels verliebt und wollte dann unbedingt, dass es so etwas auch in Graz gibt“, erzählt Judy gegenüber 5 Minuten. Die Idee für einen eigenen Bagel-Laden ließ sie seitdem nicht mehr los. Um dem Original möglichst nahe zu kommen, besuchte sie mehr als 30 Bagel-Läden in den USA, probierte verschiedene Teige aus und entwickelte über Jahre eigene Rezepte.

Aus einer Idee wurde ein gemeinsames Projekt

Schließlich lernte Judy Romano kennen, „der Teig liebt, was sich natürlich sehr gut ergänzt“. Gemeinsam reisten die beiden sogar zweimal nach Montclair, um Judys Begeisterung für die dortige Bagel-Kultur zu erleben. Zurück in Graz begannen die beiden, selbst Bagels zu backen. Die ersten Versuche seien allerdings noch nicht perfekt gewesen. Es folgten zahlreiche Experimente, veränderte Rezepte und viele weitere Backversuche. Irgendwann sei aus ihrem persönlichen Traum ein gemeinsames Vorhaben geworden. „Ja der Traum hat dann nie aufgehört herumzugeistern in meinem Kopf. In den letzten Jahren haben wir dann alles entwickelt“, erzählt Judy von den anfänglichen Visionen, die nun zur Realität wurden.

Was einen New-York-Bagel ausmacht

Mit ihrem Café wollen Judy und Romano zeigen, was für sie einen typischen Bagel nach New-York-Vorbild ausmacht. „Wir wollen den Leuten zeigen, was das Besondere an New-York-City-Bagels ist: nämlich, dass sie außen einen Crunch haben und innen leicht chewy und weich sind“, erklärt Judy gegenüber 5 Minuten. Neben den selbstgemachten Bagels soll es auch verschiedene Frischkäse-Variationen geben. Dazu kommt Kaffee von New Beans, einer lokalen Grazer Kaffeerösterei. Damit soll „Montclair Bagels“ Café und Bagel-Shop zugleich sein und ein Stück amerikanische Bagel-Kultur ins Grazer Univiertel bringen.

Warum der Name „Montclair“?

Der Name des Lokals ist dabei nicht zufällig gewählt. Graz und Montclair verbindet bereits seit 1950 eine Städtepartnerschaft. Die Verbindung entstand nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst durch Hilfslieferungen und entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem Austausch zwischen Menschen, Kulturen und Universitäten. Auch heute bestehen unter anderem über die Stadt Graz, die Universität Graz und die Organisation „Overseas Neighbours“ Kontakte zwischen den beiden Städten. An die Partnerschaft erinnert in Graz auch die Montclair-Allee im Stadtpark. Für Judy hat Montclair aber noch eine ganz persönliche Bedeutung: Dort verbrachte sie ihr Studienjahr, entdeckte ihre Leidenschaft für Bagels und entwickelte schließlich die Idee für das eigene Geschäft.

Neuer Treffpunkt im Univiertel

Für ihren ersten eigenen Laden haben sich die beiden bewusst für die Zinzendorfgasse 1 entschieden. Die Adresse liegt mitten im Grazer Universitätsviertel und damit dort, wo Studierende, Anwohner und das alltägliche Grazer Stadtleben aufeinandertreffen. Am Dienstag, 6. Oktober 2026, soll der lang gehegte Traum nun Realität werden. Nach mehreren Jahren des Experimentierens können Judy und Romano ihre selbst entwickelten Bagels erstmals in ihrem eigenen Café anbieten.