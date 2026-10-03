Grazer Linie wird morgen wegen Dorffest umgeleitet

Wegen des Stattegger Dorffests wird die Stattegger Straße am Sonntag teilweise gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf die Buslinie 53.

Am Sonntag, 4. Oktober 2026, findet in Stattegg das Dorffest vor dem Gemeindeamt statt. Wegen der Veranstaltung wird die Stattegger Straße von 6 bis etwa 21 Uhr gesperrt. Davon betroffen ist auch die Buslinie 53. Sie wird während der Sperre in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet. Dabei wird lediglich der Bereich rund um das Gemeindeamt Stattegg umfahren.

Zwei Haltestellen werden verlegt

Für Fahrgäste gibt es während der Sperre Änderungen bei der Haltestelle Stattegg Dorfplatz. Je nach Fahrtrichtung werden dafür Ersatzhaltestellen eingerichtet. Wer in Richtung Stattegg Fuß der Leber unterwegs ist, findet die Ersatzhaltestelle hinter dem Gemeindeamt bei Am Wiesengrund. In Richtung Hauptbahnhof wird die Ersatzhaltestelle vor der Kreuzung Stattegger Straße/Am Wiesengrund eingerichtet. Die Umleitung gilt voraussichtlich von 6 bis etwa 21 Uhr. Danach soll die Linie 53 wieder regulär unterwegs sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2026 um 08:47 Uhr aktualisiert