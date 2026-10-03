Bausatzlokal wird zu „Uni:que corner“ – das ist neu

Aus dem „Sägewerk Heinrich“ ist nach einem Umbau das „Uni:que corner“ geworden. Das neue Lokal in der Heinrichstraße setzt neben Bausatz-Gerichten auch auf brasilianische Spezialitäten und ungewöhnliches Retro-Flair.

Im Grazer Univiertel gibt es einen neuen Treffpunkt: Nach einem Umbau über den Sommer wurde aus dem ehemaligen „Sägewerk Heinrich“ das „Uni:que corner“. Das Lokal befindet sich in der Heinrichstraße gegenüber den „3 Goldenen Kugeln“. Geblieben ist das Prinzip der Bausatzgerichte. Gäste können sich unter anderem ihre eigene Pizza oder Nockerln zusammenstellen und nach den eigenen Vorlieben kombinieren.

Brasilianische Spezialitäten auf der Karte

Neben den bekannten Bausatz-Gerichten setzt das neue Lokal auch auf Spezialitäten aus Brasilien. Dazu zählen etwa Pão de Queijo, kleine Käsebällchen, sowie Coxinha. Letztere sind frittierte Kroketten mit herzhafter Füllung. Damit will das „Uni:que corner“ unterschiedliche kulinarische Einflüsse miteinander verbinden und neben bekannten Gerichten auch weniger alltägliche Speisen anbieten.

Diddl, Nintendo und David Hasselhoff

Ungewöhnlich geht es auch bei der Gestaltung der hinteren Räume zu. Dort erwartet Gäste ein Jugendzimmer im Stil der 1990er-Jahre. Zwischen Diddl-Maus-Accessoires, David-Hasselhoff-Postern und Nintendo-Spielen kommt dabei ordentlich Retro-Flair auf. Auch alte Videokassetten gehören zur Ausstattung. Wer Lust darauf hat, kann Nintendo-Spiele und VHS-Kassetten sogar auf klassischen Röhrenfernsehern ausprobieren.

Nächste Neueröffnung im Univiertel steht schon bevor

Das „Uni:que corner“ ist nicht die einzige Neueröffnung im Grazer Univiertel. Bereits am Dienstag, 6. Oktober, folgt in der Zinzendorfgasse 1 ein weiteres neues Lokal. Dort eröffnen Judy Karner und Romano Renelt mit „Montclair Bagels“ einen Bagel-Laden. Die beiden wollen selbstgemachte Bagels nach New-York-Vorbild anbieten. Mehr dazu hier: Graz bekommt neuen Bagel-Laden und dahinter steckt eine besondere Geschichte.