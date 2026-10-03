Beliebtes Grazer Traditionsgeschäft schließt nach 20 Jahren

Nach rund 20 Jahren ist Schluss: Das Grazer Kochgeschäft „zumKochen“ wird Ende November geschlossen. Auch die Zukunft des Standorts ist bereits geklärt.

Ein bekanntes Grazer Fachgeschäft verabschiedet sich: „zumKochen“ wird Ende November seine Türen in der Theodor-Körner-Straße schließen. Das teilte Betreiberin Renate Wurzer Ende September mit. Die Geschichte des Geschäfts begann bereits vor rund 20 Jahren. 2006 entstand zunächst der „zumKochen“-Webshop, wenig später folgte die Eröffnung des Geschäftslokals in Graz.

Kochkurse und ausgewähltes Sortiment

In den vergangenen zwei Jahrzehnten entwickelte sich „zumKochen“ zu einer Anlaufstelle für Kochbegeisterte. In den ersten Jahren wurden gemeinsam mit Mitarbeiterinnen mehr als 300 Kochkurse veranstaltet. Dabei waren auch Haubenköche als Vortragende zu Gast. Zum Angebot gehörte neben dem Webshop ein sorgfältig zusammengestelltes Sortiment rund ums Kochen. Stammkunden konnten sich zudem persönlich beraten lassen. In den vergangenen Jahren führte Wurzer das Geschäft schließlich alleine weiter.

Ende November wird geschlossen

Nun hat sich die Betreiberin für die Schließung entschieden. Persönliche und organisatorische Gründe hätten bei der Entscheidung eine Rolle gespielt. „Den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden, ist immer schwer“, schreibt Wurzer. Nach rund 20 Jahren sei es aber an der Zeit, das Geschäft zu schließen und sich in den Ruhestand zu verabschieden. Bis Ende November bleibt das Geschäft noch geöffnet. Damit haben Kunden noch Gelegenheit, sich etwa für Weihnachten mit Produkten aus dem Sortiment einzudecken.

Webshop bleibt vorerst geöffnet

Auch online geht das Angebot zunächst weiter. Der „zumKochen“-Webshop bleibt geöffnet, allerdings mit einem bereits reduzierten Sortiment. Nach und nach sollen weitere Produktgruppen vergünstigt angeboten werden. Auch vorhandene Gutscheine können noch eingelöst werden. Bei älteren Gutscheinen kann es aufgrund mehrerer Systemumstellungen allerdings notwendig sein, die Einlösung vorab mit dem Unternehmen abzuklären.

Gebäude soll abgerissen werden

Eine Weiterführung des Geschäfts durch einen anderen Betreiber ist am bisherigen Standort laut Wurzer nicht vorgesehen. Das Gebäude soll nach Angaben des Eigentümers abgerissen und durch ein Mietwohnhaus ersetzt werden. Ob „zumKochen“ künftig an einem anderen Standort weitergeführt werden könnte, ist derzeit offen. Wurzer zeigt sich eigenen Angaben zufolge grundsätzlich offen für Gespräche mit Interessenten.