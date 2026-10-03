30 Minuten Kampf um sein Leben: 82-Jähriger in Graz reanimiert

Ein 82-Jähriger erlitt am Samstagvormittag in Graz-Wetzelsdorf einen medizinischen Notfall. Polizisten unterstützten die Rettung bei der Reanimation, nach rund einer halben Stunde kehrte der Puls zurück.

Dann die erlösende Entwicklung: Nach rund 30 Minuten Reanimation konnte bei dem Mann wieder ein Puls festgestellt werden.

Dann die erlösende Entwicklung: Nach rund 30 Minuten Reanimation konnte bei dem Mann wieder ein Puls festgestellt werden.

Gegen 10.30 Uhr wurden Polizei und Rettung zu einem 82 Jahre alten Mann gerufen. Vor Ort war rasch klar: Der Senior musste reanimiert werden. Neben den Rettungskräften stand auch die Besatzung des Rettungshubschraubers C12 im Einsatz. Unterstützung kam von Beamten der Polizeiinspektion Graz-Eggenberg.

Polizisten übernehmen Herzdruckmassage

Während der Versorgung arbeiteten die unterschiedlichen Einsatzkräfte eng zusammen. Die Polizisten unterstützten die Rettungsmannschaft und führten bei dem 82-Jährigen die Herzdruckmassage durch. Dann die erlösende Entwicklung: Nach rund 30 Minuten Reanimation konnte bei dem Mann wieder ein Puls festgestellt werden. Nach der erfolgreichen Reanimation wurde der Senior zur weiteren medizinischen Versorgung ins LKH Graz-West gebracht.