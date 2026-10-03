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/ ©Pexels/ Mikhail Nilov
Bild auf 5min.at zeigt eine Reanimation.
Dann die erlösende Entwicklung: Nach rund 30 Minuten Reanimation konnte bei dem Mann wieder ein Puls festgestellt werden.
Graz
03/10/2026
Gerettet

30 Minuten Kampf um sein Leben: 82-Jähriger in Graz reanimiert

Ein 82-Jähriger erlitt am Samstagvormittag in Graz-Wetzelsdorf einen medizinischen Notfall. Polizisten unterstützten die Rettung bei der Reanimation, nach rund einer halben Stunde kehrte der Puls zurück.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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Gegen 10.30 Uhr wurden Polizei und Rettung zu einem 82 Jahre alten Mann gerufen. Vor Ort war rasch klar: Der Senior musste reanimiert werden. Neben den Rettungskräften stand auch die Besatzung des Rettungshubschraubers C12 im Einsatz. Unterstützung kam von Beamten der Polizeiinspektion Graz-Eggenberg.

Polizisten übernehmen Herzdruckmassage

Während der Versorgung arbeiteten die unterschiedlichen Einsatzkräfte eng zusammen. Die Polizisten unterstützten die Rettungsmannschaft und führten bei dem 82-Jährigen die Herzdruckmassage durch. Dann die erlösende Entwicklung: Nach rund 30 Minuten Reanimation konnte bei dem Mann wieder ein Puls festgestellt werden. Nach der erfolgreichen Reanimation wurde der Senior zur weiteren medizinischen Versorgung ins LKH Graz-West gebracht.

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