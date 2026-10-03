Neuer Kinofilm aus Graz: Diese bekannten Stars sind mit dabei

Würstelstand, Dorfpizzeria und eine Nacht, in der plötzlich nichts mehr ganz gewöhnlich ist: Der Grazer Regisseur David Lapuch bringt „Nachts in der Provinz“ ins Kino. Für den neuen Film konnte er einige bekannte Namen gewinnen.

Für den Grazer Filmemacher David Lapuch steht im Oktober ein besonderer Abend bevor: Sein Film „Nachts in der Provinz“ feiert am 15. Oktober um 20.30 Uhr im KIZ Royal in Graz seine Weltpremiere.

Für den Grazer Filmemacher David Lapuch steht im Oktober ein besonderer Abend bevor: Sein Film „Nachts in der Provinz“ feiert am 15. Oktober um 20.30 Uhr im KIZ Royal in Graz seine Weltpremiere.

Für den Grazer Filmemacher David Lapuch steht im Oktober ein besonderer Abend bevor: Sein Film „Nachts in der Provinz“ feiert am 15. Oktober um 20.30 Uhr im KIZ Royal in Graz seine Weltpremiere. Zwei Tage später folgt die Premiere in Wien. Dabei beginnt die Geschichte des Films eigentlich schon einige Jahre früher. Denn „Nachts in der Provinz“ ist aus zwei eigenständig entstandenen Werken hervorgegangen: „Cornetto im Gras“ und „Frutti di Mare“. Lapuch hat die beiden Geschichten nun zu einem abendfüllenden Kinofilm verbunden. Ein neu gedrehter Prolog sowie ein verbindender Mittelteil sorgen dafür, dass daraus mehr als zwei hintereinander gezeigte Kurzfilme werden. Als Erzählerin ist Maria Hofstätter zu hören.

©Filmpaket Der neue Kinofilm aus Graz „Nachts in der Provinz“ feiert am 15. Oktober Premiere im KIZ Royal.

Würstelstand trifft Dorfpizzeria

Inhaltlich führen beide Geschichten mitten hinein in die steirische Provinz, allerdings in eine, in der es nachts mitunter ziemlich eigenartig zugeht. Im ersten Teil steht Richard, gespielt von Thomas Schubert, im Mittelpunkt. Er kümmert sich um seinen Großvater und betreibt einen Würstelstand beim örtlichen Sportplatz. Dann taucht eine junge Frau auf, die ihr entlaufenes Pferd sucht und aus einem gewöhnlichen Abend wird eine ungewöhnliche gemeinsame Suche. Die zweite Geschichte folgt Anna, gespielt von Marlene Hauser. Eigentlich hat sie mit ihrem Heimatdorf bereits abgeschlossen: Der Kofferraum ist gepackt, nur eine letzte Schicht als Pizzalieferantin steht noch bevor. Doch Familie, alte Beziehungen und die Geschichte eines verschwundenen Lkw-Fahrers machen ihr den Abschied schwerer als gedacht. Schließlich kommt es zu einer Begegnung, die sie noch einmal ins Grübeln bringt.

Bekannte Namen vor und hinter der Kamera

Auch die Besetzung dürfte österreichischen Filmfans bekannt vorkommen. Neben Hofstätter, Schubert und Hauser spielen unter anderem Clemens Berndorff, Faris Rahoma, Alina Schaller, Lukas Walcher, Karl Fischer, Harry Lampl, Anna Wagner und Mona Kospach mit. Schubert war 2023 für den Europäischen Filmpreis nominiert, Hofstätter erhielt 2024 einen Österreichischen Filmpreis. Für Lapuch selbst schließt sich damit gewissermaßen ein Kreis. Der 1987 in Graz geborene Regisseur war mit seinen Arbeiten bereits mehrfach bei der Diagonale vertreten. „Cornetto im Gras“ gewann dort 2023 den Preis als bester Kurzspielfilm und wurde anschließend für den Österreichischen Filmpreis 2024 nominiert.

Nach der Weltpremiere wird in Graz weitergefeiert

Nach dem Abspann ist am 15. Oktober übrigens noch lange nicht Schluss. Im Anschluss an die Weltpremiere im KIZ Royal zieht die Premierenfeier weiter in die Kombüse in der Erzherzog-Johann-Allee 2. Dort soll gemeinsam auf den Kinostart angestoßen und gefeiert werden. Nach Graz steht am 17. Oktober die Wien-Premiere im Admiral Kino an. Weitere Vorstellungen sollen folgen, darunter Termine in kleineren Kinos.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2026 um 17:36 Uhr aktualisiert