Straßensperre und Einsatz in der Göstinger Straße: Das steckte dahinter

Zahlreiche Leser meldeten am Samstag einen Einsatz im Bereich der Göstinger Straße in Graz. Auch die Straße wurde gesperrt. Polizei und Feuerwehr bestätigen den Einsatz gegenüber 5 Minuten, inzwischen gibt es Entwarnung.

Was ist am Samstagabend in der Göstinger Straße in Graz passiert? Mehrere 5 Minuten-Leser beobachteten Einsatzkräfte und berichteten von einer Straßensperre. Auf Nachfrage bestätigt die steirische Polizei, dass eine Brandmeldung eingegangen war. Die Polizei stand unterstützend für die Feuerwehr im Einsatz. Während der Arbeiten musste der betroffene Straßenabschnitt vorübergehend gesperrt werden.

Rauch drang aus Stollen

Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt auch die Grazer Berufsfeuerwehr den Einsatz und kann gleichzeitig Entwarnung geben. Demnach kam es in der Göstinger Straße zu einer Rauchentwicklung aus einem Stollen. Der Grund dafür war laut Feuerwehr ein bereits abgebranntes Lagerfeuer. Rauch war aus dem Stollen nach außen gedrungen und hatte schließlich den Einsatz ausgelöst. Für die Einsatzkräfte war die Situation rasch geklärt. Der Feuerwehreinsatz konnte nach kurzer Zeit wieder beendet werden. Verletzt wurde niemand. Auch für Autofahrer gibt es Entwarnung: Die vorübergehenden Straßensperren wurden mittlerweile wieder aufgehoben.