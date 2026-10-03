Ganz Graz wird zum Flohmarkt: Hinterhöfe und Gärten öffnen wieder

Flohmarktfans sollten sich den Sonntag freihalten: Am 4. Oktober öffnen in ganz Graz wieder private Hinterhöfe und Gärten. Von 10 bis 15 Uhr wird verkauft, gestöbert und so manchem alten Stück ein neues Leben geschenkt.

Wer gerne nach kleinen Schätzen, Gebrauchtem oder besonderen Fundstücken sucht, bekommt am morgigen Sonntag wieder reichlich Gelegenheit dazu. Der große Hinterhof- und Gartenflohmarkt geht in Graz bereits in seine zwölfte Runde. Von 10 bis 15 Uhr verwandeln sich zahlreiche private Hinterhöfe und Gärten im gesamten Grazer Stadtgebiet in kleine Flohmärkte. Dabei gibt es nicht einen zentralen Veranstaltungsort: Die einzelnen Märkte verteilen sich über die Stadt und werden von den Teilnehmern selbst organisiert.

Anmeldefrist bereits vorbei

Dass das Interesse auch bei der zwölften Ausgabe groß ist, zeigen die zahlreichen Anmeldungen, für die sich die Veranstalter bereits bedanken. Wer selbst noch spontan einen Flohmarkt anmelden möchte, ist diesmal allerdings zu spät dran: Die Anmeldefrist für den 4. Oktober ist bereits abgelaufen. Für Besucher bedeutet das jedoch: Am Sonntag kann wieder quer durch Graz gestöbert werden. Jeder teilnehmende Haushalt entscheidet selbst, was auf seinem privaten Flohmarkt angeboten wird.

©Stella Ganz Graz verwandelt sich wieder in einen großen Flohmarkt.

Vom Annenstraßenflohmarkt in die ganze Stadt

Die Geschichte der Aktion reicht mittlerweile 14 Jahre zurück. 2012 begann alles mit einem großen Flohmarkt in der Annenstraße. Ab 2018 wurde das Konzept als ANNENViERTLER Hinterhofflohmarkt weitergeführt, ehe es 2021 auf das gesamte Grazer Stadtgebiet ausgeweitet wurde. Inzwischen findet die Aktion zweimal jährlich statt. Dabei geht es nicht nur darum, Gebrauchtes zu verkaufen und ein wenig Geld zu verdienen. Im Mittelpunkt stehen auch Wiederverwendung und Nachhaltigkeit: Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, sollen neue Besitzer finden, statt weggeworfen zu werden, 5 Minuten hat bereits berichtet: Grazer Hinterhof- und Gartenflohmarkt geht in die elfte Runde.

Auch die Nachbarschaft steht im Mittelpunkt

Gleichzeitig soll der Flohmarkttag Menschen zusammenbringen. Wer von Hinterhof zu Hinterhof zieht, kann nicht nur das eine oder andere Schnäppchen entdecken, sondern auch andere Grazer Stadtteile und deren Bewohner kennenlernen. Los geht es am Sonntag um 10 Uhr, wo man sich durchstöbern kann, erfährt man auf den Routenplaner über https://ganzgrazflohmarkt.at/plan/