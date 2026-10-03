99ers schlagen Innsbruck 3:0: Neuer Goalie feiert Traum-Debüt

Nach drei Niederlagen in Folge melden sich die Graz99ers eindrucksvoll zurück. Gegen Innsbruck gelingt ein 3:0-Heimsieg und Neuzugang Henri Kiviaho bleibt bei seinem ersten Auftritt im Grazer Tor gleich ohne Gegentreffer.

Der Samstagabend im Liebenauer „Bunker“ hatte für die Graz99ers gleich mehrere gute Nachrichten parat. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie gelang gegen den HC Innsbruck endlich wieder ein voller Erfolg. Die Grazer setzten sich zuhause klar mit 3:0 durch. Besonders im Mittelpunkt stand dabei ein Mann, der erstmals vor heimischem Publikum im 99ers-Tor stand: Henri Kiviaho. Der Neuzugang erwischte einen Einstand nach Maß und hielt alle 21 Schüsse der Innsbrucker. Damit feierte er bei seinem Debüt gleich ein Shutout.

Drei Tore in nur wenigen Minuten

Die Grundlage für den Sieg legten die Grazer bereits früh. Schon nach etwas mehr als drei Minuten brachte Nick Swaney die 99ers mit 1:0 in Führung. Lange mussten die Fans auf den nächsten Treffer nicht warten. Clay Hanus erhöhte wenig später auf 2:0, ehe Jakob Lippitsch bereits in der neunten Minute das 3:0 erzielte. Damit war die Partie früh in eine klare Richtung gelenkt.

Führung sicher nach Hause gebracht

Nach dem furiosen Start mussten die 99ers offensiv gar nicht mehr allzu viel riskieren. Innsbruck fand keinen Weg zurück ins Spiel, während Graz die Führung kontrolliert verteidigte. Weitere Tore fielen zwar nicht mehr, doch daran störte sich aus Sicht der Hausherren niemand. Wichtig war vor allem, die Negativserie zu beenden und nach drei Niederlagen wieder einen Sieg einzufahren.Für die 99ers war es im achten Ligaspiel erst der zweite Sieg nach regulärer Spielzeit. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt allerdings nicht. Bereits am Dienstag steht das nächste Heimspiel an. Dann wartet in der Champions League mit SaiPa aus Finnland der nächste Gegner.