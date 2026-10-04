„Sonntag ist Messe-Tag“: Grazer Jubiläumsausgabe geht ins Finale

Wer die Grazer Herbstmesse 2026 noch besuchen möchte, hat heute die letzte Gelegenheit. Zum Abschluss des 120-Jahr-Jubiläums warten noch einmal Kulinarik, Gaming, Shopping und Vergnügungspark, teilweise bis 22 Uhr.

Ein letztes Mal heißt es an diesem Sonntag: ab auf die Grazer Herbstmesse. Nach vier Messetagen endet am heutigen 4. Oktober die Jubiläumsausgabe. Und auch am Finaltag gibt es auf dem Grazer Messegelände noch einiges zu entdecken. Die eigentliche Herbstmesse öffnet von 10 bis 18 Uhr. Wer danach noch nicht nach Hause möchte, kann länger bleiben: Der Vergnügungspark läuft am Sonntag sogar bis 22 Uhr.

© mcg/Wiesner Bei der Eröffnung (v. l.): Stadtrat Manfred Eber, Stadtrat René Apfelknab , Messe-Congress-Graz-GF Martin Ullrich, Landesrat Hannes Amesbauer und Landesrat Willibald Ehrenhöfer.

Von Kulinarik bis Gaming

Das Programm richtet sich dabei keineswegs nur an klassische Messebesucher. Auf dem Gelände treffen unterschiedliche Erlebniswelten aufeinander: Kulinarik, Gaming, Sport, Wohnen, Lifestyle, Floristik und Winterthemen gehören zum diesjährigen Angebot. Dazu kommen zahlreiche Möglichkeiten zum Ausprobieren, Verkosten, Einkaufen und Entdecken. Gerade Familien können den Messebesuch mit einem Abstecher in den traditionellen Vergnügungspark verbinden. Eine der großen Neuerungen der diesjährigen Ausgabe ist die TasteFactory in der Stadthalle. Bereits bei der offiziellen Eröffnung spielte die Kulinarik dort eine zentrale Rolle. Unter anderem wurde live gekocht und eine Showeinlage von Barkeeper-Weltmeister Stefan Haneder geboten.

120 Jahre Grazer Herbstmesse

Die Ausgabe 2026 ist für die Veranstalter eine besondere: Die Grazer Herbstmesse feiert heuer ihr 120-jähriges Bestehen. Über die Jahrzehnte hinweg hat sich das Angebot stark verändert. Geblieben ist die Grundidee, Unternehmen und Besucher an einem Ort zusammenzubringen. Zum Jubiläum setzt die Messe verstärkt auf Erlebnisbereiche, in denen nicht nur Produkte präsentiert werden. Unter dem diesjährigen Motto „Raus aus dem Alltag. Rein ins Erlebnis.“ sollen Besucher selbst ausprobieren, kosten und Neues kennenlernen. Nicht nur für die Herbstmesse selbst ist Sonntag der letzte Tag. Auch der bereits seit 25. September laufende Vergnügungspark verabschiedet sich heute.