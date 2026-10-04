Neues Lokal am Grazer Grieskai: Das bietet das „Walter Fusion“

Am Grieskai gibt es eine neue Adresse für Grazer, die sich kulinarisch nicht festlegen wollen. Das „Walter Fusion“ ist in die ehemaligen Räume des „Vina“ eingezogen, mit einer Speisekarte, die ungewöhnlich breit aufgestellt ist.

Ein bisschen Asien, ein bisschen Österreich und dazwischen Pizza, Burger und Pasta: Am Grazer Grieskai hat mit dem „Walter Fusion“ ein neues Lokal eröffnet. Das Konzept lässt sich dabei nur schwer einer bestimmten Küche zuordnen und genau das scheint beabsichtigt zu sein. Das Restaurant ist in die früheren Räumlichkeiten des „Vina“ gezogen. Während das Interieur modern und geradlinig gehalten ist, geht es auf der Speisekarte deutlich abwechslungsreicher zu.

Wiener Schnitzel neben Beef Tataki

Wer gemeinsam essen geht und sich bei der Wahl der Küche nur schwer einigen kann, dürfte hier zumindest genügend Auswahl haben. Mittags und abends stehen Gerichte aus ganz unterschiedlichen Richtungen auf der Karte. So gibt es etwa Beef Tataki mit Sesam und Frühlingszwiebeln, einen Quinoa-Edamame-Salat, Pizza und Cheeseburger. Gleichzeitig fehlt auch das Wiener Schnitzel nicht. Ein weiteres Gericht kombiniert Ziegenkäse mit frischen sowie kurz im Ofen gegarten Feigen, Walnüssen und Rucola. Dafür werden 13,50 Euro verlangt.

Pasta kommt im Glas an den Tisch

Ungewöhnlich präsentiert wird eines der Pastagerichte. Tagliatelle mit Hähnchenbrust und Kräuter-Käse-Rahmsauce werden zunächst geschichtet in einem Glas serviert und erst am Tisch auf den Teller gegeben. Preis: 16 Euro. Neben dem regulären Angebot gibt es auch ein Mittagsmenü. Wer bei passendem Wetter draußen sitzen möchte, findet außerdem einen Gastgarten am Grieskai.