Pink, glitzernd und anders: Dieser Adventmarkt findet heuer beim Esperantoplatz statt

Am Esperantoplatz wird es heuer wieder bunt: Pink X-Mas lädt zu Punsch, Musik und einem etwas anderen Adventerlebnis ein. Hinter dem Weihnachtsmarkt stehen die RosaLila PantherInnen.

Vom 20. November bis 24. Dezember 2026 findet Pink X-Mas erstmals am Grazer Esperantoplatz statt. Veranstaltet wird der Weihnachtsmarkt von den RosaLila PantherInnen. Neben Punsch und vorweihnachtlicher Stimmung steht dabei auch ein guter Zweck im Mittelpunkt: Der Erlös fließt in Menschenrechtsprojekte der RosaLila PantherInnen. Mit dem Besuch können Gäste somit die Arbeit des Vereins unterstützen.

Musik und Programm

Am Esperantoplatz wartet während der Adventzeit ein abwechslungsreiches Programm. Neben Punsch, Glühwein und Prosecco stehen Live-Musik und DJs auf dem Programm. Auch verschiedene Themenabende und Aktionen sind geplant. So gibt es unter anderem einen „Single Bells Abend“ sowie einen Abend mit Rockmusik unter dem Motto „Rock, Rock, Rock Around the Christmas Tree“.

Bis Heiligabend geöffnet

Pink X-Mas läuft bis zum 24. Dezember und bietet damit auch rund um die Weihnachtsfeiertage noch Gelegenheit für einen Besuch. Geöffnet ist täglich ab 14 Uhr. Der Weihnachtsmarkt verbindet damit klassische Adventangebote mit Musik, Veranstaltungen und dem Engagement für Menschenrechte.