Tierschutzlauf in Graz: So viele Teilnehmer wie noch nie

Rund 300 Menschen haben sich heuer für den Arche Noah Tierschutzlauf angemeldet. Am Welttierschutztag ging es durch die Murauen bei Graz-Gössendorf, begleitet von zahlreichen Hunden.

Am Sonntagvormittag fiel um 9 Uhr der Startschuss zum Arche Noah Tierschutzlauf. Zur Auswahl standen Strecken über einen, fünf oder zehn Kilometer. Mit rund 300 Anmeldungen verzeichnete die Veranstaltung laut Veranstalter heuer einen neuen Teilnehmerrekord. Rund 100 Läuferinnen und Läufer waren direkt vor Ort dabei, einige entschlossen sich auch kurzfristig noch zur Teilnahme.

50 Hunde liefen mit

Nicht nur Zweibeiner waren auf der Strecke unterwegs. Rund 50 Hunde begleiteten ihre Besitzerinnen und Besitzer durch die Murauen. Bei spätsommerlichem Herbstwetter führte die Veranstaltung durch die Natur rund um Graz-Gössendorf. Neben dem Lauf blieb auch Zeit für Gespräche und Begegnungen.

Unterstützung für den Tierschutz

Mit dem Lauf wurde auf die Arbeit für Tiere in Not aufmerksam gemacht. Unterstützt wurde die Veranstaltung heuer unter anderem von BILLA PLUS. Für die Teilnehmer gab es Goodie-Bags mit einer Wasserflasche, Müsliriegel und Apfel. Auch die vierbeinigen Begleiter wurden mit Leckerlis versorgt. Der Tierschutzlauf fand passend zum Welttierschutztag am 4. Oktober statt und verband sportliche Aktivität mit dem Einsatz für Tiere.