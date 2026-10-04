Gegen Gewalt: „Wollte nicht kommen, wenn es zu spät war“

Der ehemalige steirische Polizist Günther Ebenschweiger, 74, ist seit rund zehn Jahren in Pension. Doch auch heute noch fast täglich irgendwo in Österreich im Einsatz. Sein Ziel: Gewalt verhindern, bevor sie entsteht.

Als Günther Ebenschweiger noch als Polizist im Einsatz war, sah er sich immer wieder mit einer bedrückenden Tatsache konfrontiert: Er wurde gerufen, wenn Gewalt bereits passiert war. Wenn eine Frau geschlagen worden war, wenn eine Familie eskaliert war, wenn Kinder bereits mit den Folgen leben mussten. „Ich wollte nicht immer zu spät kommen“, erzählt er rückblickend. Also begann er, sich mit einer wichtigen Frage zu beschäftigen: Was kann man tun, damit Gewalt gar nicht erst passiert?

©Foto Furgler Unermüdlicher Einsatz für Gewaltprävention: Günther Ebenschweiger

Mobbing schon im Kindergarten

Seit rund 15 Jahren ist Mobbing ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit. Als Günther damit begann, war Mobbing vor allem ein Thema bei Jugendlichen. Heute erlebt er, dass es bereits im Kindergarten beginnt. „Durch Handys und soziale Medien hat sich die Sozialisation der Kinder radikal verändert“, sagt Ebenschweiger. Immer öfter wird er auch in Volksschulen gerufen – wegen schwerer Mobbing-Vorfälle.

Vertrauen schaffen, wo andere scheitern

Rund 2.000 Kinder erreicht Günther jedes Jahr mit seiner Präventionsarbeit. Eine besondere Stärke ist seine Arbeit mit Gruppen in schwierigen Situationen. Systemische Intervention, wie Günther sie praktiziert, können in Österreich nur wenige Menschen. „Es braucht viel Erfahrung und die Fähigkeit, das Vertrauen von Kindern zu gewinnen“, sagt er. Seine Kollegen bestätigen: „Er schafft es, auch zu Kindern Zugang zu finden, die sich verschließen oder zunächst überhaupt nicht reden wollen.“ Erst wenn Vertrauen entsteht, kann Veränderung beginnen.

Präventionskongress mit SK Sturm gegen Hass im Netz

Auch den Österreichischen Präventionspreis und den Präventionskongress hat Ebenschweiger ins Leben gerufen. Heuer ist der Kongress sogar in Kooperation mit dem SK Sturm, weil der Verein massiv von Hass im Netz betroffen ist. „Prävention soll dadurch nicht bei einzelnen engagierten Menschen bleiben, sondern möglichst viele erreichen“, so Ebenschweiger. Der Klub hat dazu ein Video veröffentlicht, in dem Spielerinnen und Spieler klar Position beziehen. Für Günther ist das ein wichtiger Schritt, weil auch im Sport gezeigt wird, dass Prävention alle Bereiche der Gesellschaft betrifft.

Der Rote Faden seines Lebens

Für sein jahrzehntelanges Engagement wurde Günther Ebenschweiger mit dem Menschenrechtspreis der Stadt Graz ausgezeichnet. Und obwohl er seit rund zehn Jahren in Pension ist, fährt er noch immer durch ganz Österreich: in Schulen, zu Eltern, in Unternehmen und dorthin, wo seine Erfahrung gebraucht wird. Ein Gedanke zieht sich wie ein roter Faden durch sein gesamtes Leben: Er wollte nicht immer erst dann kommen, wenn es bereits zu spät war. „Deshalb versuche ich heute, dort anzusetzen, wo noch etwas verändert werden kann – bevor aus einem Konflikt Gewalt wird.“