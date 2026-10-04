25 Jahre Stadt Frohnleiten: Jubiläum am Hauptplatz gefeiert

Am 1. Oktober 2001 wurde Frohnleiten offiziell zur Stadtgemeinde erhoben. Genau ein Vierteljahrhundert später wurde dieses Jubiläum am Hauptplatz vor der Stadtpfarrkirche gefeiert – jenem Ort, an dem bereits 2001 die Stadterhebung begangen worden war. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sowie Ehrengäste nahmen an den Feierlichkeiten teil. Unter ihnen waren Nationalratsabgeordneter und ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl, Bezirkshauptmann Andreas Weitlaner sowie die Altbürgermeister Wolfgang Thomann und Peter Gottlieb. Ein eigens produzierter Film ließ die vergangenen 25 Jahre Revue passieren. Dabei wurden wichtige Projekte und Entwicklungen, aber auch Herausforderungen und einschneidende Ereignisse thematisiert.

©Koller & Feil (v. l. n. r.): 2. Vizebürgermeister Niko Wieser, Nationalratsabgeordneter Ernst Gödl, Bürgermeister Johannes Wagner, 1. Vizebürgermeister Hannes Pirstinger und Bezirkshauptmann Andreas Weitlaner ©Koller & Feil Mit einem Festakt am Hauptplatz hat Frohnleiten am Sonntag das 25-jährige Jubiläum seiner Stadterhebung gefeiert.

Zahlreiche Veränderungen seit 2001

Seit der Stadterhebung hat sich in Frohnleiten einiges getan. Zu den größeren Projekten zählen unter anderem die Eröffnung des Sport- und Freizeitparks 2004, der Bau der Krankenpflegeschule 2006 sowie die Gemeindezusammenlegung mit Röthelstein und Schrems. Auch der Bahnhof wurde modernisiert und die Südeinfahrt neu entwickelt. Zu den jüngeren Projekten gehören unter anderem das Seniorentageszentrum am Hauptplatz und der neugestaltete Rintpark. Über die Gemeindegrenzen hinaus engagiert sich Frohnleiten zudem in der Klimaregion Graz-Umgebung Nord und der LEADER-Region Grazer Bergland.

Rund 140 Mitwirkende beim Festakt

Auch musikalisch wurde das Jubiläum umfangreich gestaltet. Rund 70 Sängerinnen und Sänger der Frohnleitner Chöre sowie etwa 65 Musikerinnen und Musiker der Musikvereine Frohnleiten und Röthelstein wirkten am Festakt mit. Nach dem Einmarsch des Musikvereins Röthelstein eröffnete der Musikverein Frohnleiten mit dem Marsch „Stadt der Goldenen Mitte“ das Programm. Gemeinsam mit den Chören und Fraeulein Astrid wurde der Festakt musikalisch begleitet. Zum Abschluss erklangen die „Ode an die Freude“ und die steirische Landeshymne.

Neuer Franziskanerplatz eröffnet

Nach dem Festakt ging es weiter zum Franziskanerplatz. Dort wurde eine neue Tafel enthüllt und der Platz anschließend von Pater Simon eingeweiht. Bei einem Empfang im Klostergarten klang der Jubiläumstag aus. Bürgermeister Johannes Wagner blickte dabei nicht nur auf die vergangenen 25 Jahre zurück, sondern betonte auch die Bedeutung der weiteren Entwicklung Frohnleitens. „Heute liegt es an uns, verantwortungsvolle und zugleich mutige Entscheidungen zu treffen, um Frohnleiten erfolgreich in die nächsten 25 Jahre zu führen“, sagte Wagner.