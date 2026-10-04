Japanische Teezeremonie im Schloss Eggenberg begeisterte Gäste

Am 1. Oktober stand das UNESCO-Welterbe Schloss Eggenberg ganz im Zeichen japanischer Kultur. Gemeinsam mit der Japanischen Botschaft in Wien und der Urasenke Tankokai Austria Association lud das Universalmuseum Joanneum zu einer traditionellen Teezeremonie ein. Durch die Zeremonie führte Teemeister Souriki Takamatsu, Präsident der Urasenke Tankokai Austria Association. Die Gäste erhielten zunächst eine Einführung in Geschichte und Ablauf der Zeremonie. Anschließend wurde der Tee nach traditionellen Regeln zubereitet und einer ausgewählten Gruppe von Gästen gereicht.

Tee als Ausdruck von Respekt und Achtsamkeit

Die japanische Teezeremonie, „Chanoyu“, folgt einem genau festgelegten Ablauf. Dabei spielen nicht nur die Zubereitung des Tees, sondern auch Gastfreundschaft, Respekt und die Begegnung zwischen Gastgeber und Gästen eine wichtige Rolle. Vier Begriffe stehen dabei für zentrale Werte der Teetradition: „Wa“ für Harmonie, „Kei“ für Respekt, „Sei“ für Reinheit und „Jaku“ für innere Ruhe. Auch der Gedanke des „ichigo ichie“- sinngemäß eine einzigartige Begegnung – ist eng mit der Tradition verbunden.

Verbindung zwischen Graz und Osaka

Die Veranstaltung knüpfte zugleich an die langjährige kulturelle Verbindung zwischen Graz und Osaka an. Eine besondere Rolle spielt dabei der Osaka-Paravent im Japanischen Kabinett von Schloss Eggenberg, dessen Erforschung und Entdeckung die Beziehungen zwischen den beiden Städten weiter vertieft hat. Nach der Teezeremonie führten Paul Schuster, Leiter von Schloss Eggenberg, und Barbara Kaiser die Gäste zum Original des Paravents. Dabei wurde dessen Geschichte und Bedeutung näher erläutert. Der Paravent zeigt die damalige Residenzstadt Osaka unter Toyotomi Hideyoshi. Auch zwei Teehäuser sind auf der historischen Darstellung zu sehen. Hideyoshi selbst war Förderer und praktizierender Teemeister und trug damit zur Verbreitung der Teekultur in Japan bei.

Zahlreiche Gäste bei der Veranstaltung

Unter den Gästen waren unter anderem Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr, Stadträtin Claudia Unger, Landeshauptmann a. D. Christopher Drexler, der Aufsichtsratsvorsitzende des Universalmuseums Joanneum Siegfried Nagl mit seiner Frau Andrea Nagl, Bundesrat Peter Samt sowie weitere Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Kultur. Mit der Teezeremonie wurde die kulturelle Verbindung zwischen Graz und Osaka einmal mehr sichtbar gemacht, diesmal im historischen Ambiente von Schloss Eggenberg.