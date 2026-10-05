Handball-Kracher in Graz: HSG bezwingt Bregenz mit 35:32

Die HSG Holding Graz setzt sich im Raiffeisen Sportpark mit 35:32 gegen Bregenz Handball durch. Nach einer starken ersten Hälfte wird es im zweiten Durchgang noch einmal spannend.

Die HSG Holding Graz erwischte am Sonntag einen starken Start in das Heimspiel gegen Bregenz Handball. Matic Kotar brachte die Grazer früh mit 1:0 in Führung und legte wenig später zum 3:1 nach. Bis zur zehnten Minute blieb Bregenz noch in Schlagdistanz, ehe die Grazer das Kommando übernahmen. Über 8:4 setzte sich die HSG mit einem starken Lauf deutlich ab. Zwischen der 14. und 22. Minute gelang den Hausherren ein 8:1-Lauf, der den Spielstand auf 16:6 stellte. Auch Torhüter Adin Jasarevic trug mit mehreren starken Paraden dazu bei, dass Graz den Vorsprung weiter ausbauen konnte. Bregenz reagierte mit einem Torhüterwechsel, konnte den Lauf der Grazer zunächst aber nicht stoppen. Igor Zabic erhöhte in der 24. Minute sogar auf 17:6. Bis zur Pause verkürzten die Gäste noch etwas, mit 18:11 ging es in die Kabinen.

Bregenz macht es noch einmal spannend

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Bregenz deutlich verbessert. Vor allem Mindaugas Dumcius, der insgesamt zwölf Treffer erzielte, und Mladen Ujdur stellten die Grazer Abwehr vor größere Probleme. Die HSG konnte ihren Vorsprung zunächst trotzdem halten. Nemanja Belos traf in der 41. Minute zum 25:17, Jurij Jensterle stellte fünf Minuten später auf 28:20. Danach geriet der Grazer Angriff jedoch ins Stocken. Bregenz nutzte die Phase und kam Tor um Tor heran. In der 54. Minute stand es nur noch 30:26.

HSG behält in der Schlussphase die Nerven

In der entscheidenden Phase bewahrten die Grazer die Ruhe. Lukas Schweighofer verwandelte einen Siebenmeter, anschließend trafen Nemanja Belos und Igor Zabic. Auch David Weinhappl zeigte im Grazer Tor in den Schlussminuten wichtige Paraden. In der 58. Minute führte die HSG wieder mit 34:28. Damit war die Partie entschieden. Am Ende setzte sich Graz mit 35:32 durch und holte damit einen wichtigen Heimsieg. „Ich bin sehr stolz auf unsere Leistung. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir ein richtig starkes Spiel gezeigt“, sagte Adin Jasarevic nach der Partie. Bregenz habe es in der zweiten Hälfte noch einmal spannend gemacht, am Ende sei der Sieg aber gelungen. Bregenz-Spieler Jonas Bergmayer zeigte sich hingegen vor allem mit dem Start unzufrieden: „Es ist bitter, dass wir so schlecht in die erste Halbzeit gestartet sind.“ In der zweiten Hälfte habe seine Mannschaft ein anderes Gesicht gezeigt, insgesamt habe man sich aber mehr erwartet.

Fivers warten am Mittwoch

Viel Zeit zur Erholung bleibt der HSG Holding Graz nicht. Bereits am Mittwoch, 7. Oktober, steht das nächste Heimspiel auf dem Programm. Um 19.30 Uhr gastieren die HC Fivers WAT Margareten im Raiffeisen Sportpark.