Neue Baustellen in Graz: Dietrichsteinplatz und Göstinger Straße betroffen

Auf mehreren Grazer Straßen starten mit Wochenbeginn neue Arbeiten. Am Dietrichsteinplatz wird es nachts enger, andernorts muss der Verkehr händisch geregelt werden. Eine Straße bleibt sogar komplett gesperrt.

Am Dietrichsteinplatz wird auf Höhe der Hausnummer 1 ein Unterflurhydrant ausgetauscht. Die Arbeiten wirken sich allerdings vor allem auf den Verkehr am Abend und in der Nacht aus.

Am Dietrichsteinplatz wird auf Höhe der Hausnummer 1 ein Unterflurhydrant ausgetauscht. Die Arbeiten wirken sich allerdings vor allem auf den Verkehr am Abend und in der Nacht aus.

Wer in den kommenden Tagen mit dem Auto durch Graz fährt, sollte an mehreren Stellen etwas mehr Zeit einplanen. Ab heute kommen neue Baustellen hinzu. Betroffen sind unter anderem der Dietrichsteinplatz und die Göstinger Straße. Auch eine bereits bestehende Totalsperre bleibt vorerst aufrecht.

Dietrichsteinplatz: Einschränkungen in der Nacht

Am Dietrichsteinplatz wird auf Höhe der Hausnummer 1 ein Unterflurhydrant ausgetauscht. Die Arbeiten wirken sich allerdings vor allem auf den Verkehr am Abend und in der Nacht aus. Von 5. bis voraussichtlich 26. Oktober werden die Fahrspuren in Fahrtrichtung Jakominiplatz beziehungsweise Schlögelgasse zusammengelegt. Die Einschränkung gilt jeweils zwischen 20 Uhr und 4.30 Uhr.

Verkehr wird in der Göstinger Straße händisch geregelt

Auch in der Göstinger Straße müssen sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen. Auf Höhe der Göstinger Straße 33b wird ein neuer Kanalanschluss hergestellt. Deshalb wird der Verkehr dort zwischen 5. und 16. Oktober händisch geregelt. Eine ähnliche Regelung gibt es in der Peter-Rosegger-Straße 88. Dort sind Arbeiten an Bodenleitungen der Grund. Ein Verkehrsposten regelt den Verkehr von 5. bis 23. Oktober.

Diese Straße bleibt komplett gesperrt

Deutlich größer sind die Auswirkungen am Lindweg 4. Dort laufen bereits seit 1. Oktober Arbeiten zur Verlegung neuer Leitungen. Die dafür notwendige Totalsperre bleibt noch bis 9. Oktober bestehen, jeweils zwischen 8.30 und 16 Uhr. Für Autofahrer wurden Umleitungen über die Körblergasse, Franckstraße und Bergmanngasse beziehungsweise über die Grabenstraße, Franckstraße und Körblergasse eingerichtet. Und schon am kommenden Wochenende wartet die nächste größere Einschränkung auf den Grazer Straßenverkehr. Wegen des Graz-Marathons am 10. und 11. Oktober werden vorübergehend mehrere Straßenabschnitte gesperrt.