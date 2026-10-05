Öffi-Störung in Graz: Gleich fünf Straßenbahnlinien betroffen

Wegen einer Betriebsstörung im Bereich des Esperantoplatzes ist die Annenstraße für mehrere Straßenbahnlinien nicht befahrbar. Für Fahrgäste wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.

In der Grazer Annenstraße gibt es derzeit kein weiterkommen.

In der Grazer Annenstraße gibt es derzeit kein weiterkommen.

Derzeit kommt es im Grazer Straßenbahnverkehr zu größeren Einschränkungen. Betroffen sind gleich fünf Linien: Die Linien 1, 4, 6, 7 und 17 können derzeit nicht durch die Annenstraße fahren. Grund dafür ist eine Betriebsstörung im Bereich des Esperantoplatzes.

Straßenbahnen pendeln im Westen

Für die betroffenen Linien gibt es laut Holding Graz vorübergehend Änderungen. Im Westen pendeln die Linien 1 und 7 zwischen Wetzelsdorf und UKH. Die Linien 4 und 6 fahren unterdessen zwischen Reininghaus und Smart City. Damit Fahrgäste trotz der Unterbrechung weiterkommen, wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Wie lange die Betriebsstörung dauern wird und wann die Straßenbahnen wieder regulär durch die Annenstraße fahren können, ist derzeit nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2026 um 09:19 Uhr aktualisiert