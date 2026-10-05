Nach Flucht aus Graz: Familie kehrt nach Jahrzehnten zum früheren Zuhause zurück

Ein besonderer Moment in der Grazer Netzgasse: 16 Angehörige einer einst von den Nationalsozialisten vertriebenen Familie kamen aus den USA, Israel und Deutschland nach Graz. Sie erinnerten an das Schicksal ihrer Vorfahren.

Sieben neue Stolpersteine erinnern seit Freitag vor der Netzgasse 11 in Graz an eine Familie, die dort einst ihr Zuhause hatte.

Sieben neue Stolpersteine erinnern seit Freitag vor der Netzgasse 11 in Graz an eine Familie, die dort einst ihr Zuhause hatte.

Sieben neue Stolpersteine erinnern seit Freitag vor der Netzgasse 11 in Graz an eine Familie, die dort einst ihr Zuhause hatte. Leo und Thekla Jagoda lebten hier gemeinsam mit ihren fünf Kindern, bevor sie durch das NS-Regime vertrieben wurden. Für die Verlegung kamen 16 Familienmitglieder nach Graz. Sie leben heute in den USA, Israel und Deutschland und machten sich gemeinsam auf die Spuren ihrer Familiengeschichte.

Familie besucht früheres Zuhause

Noch vor der eigentlichen Zeremonie nahm die Familie an einem geführten Rundgang durch Graz teil. Dabei erfuhren die Angehörigen mehr über das damalige Leben jüdischer Familien in der Stadt und über Menschen, mit denen die Familie Jagoda vermutlich in Kontakt gestanden hatte. Besonders emotional wurde der Besuch am ehemaligen Wohnhaus. Die heutigen Bewohnerinnen und Bewohner nahmen nicht nur an der Gedenkfeier teil, sondern ermöglichten den Angehörigen auch einen Blick in das Haus. Der Verein für Gedenkkultur berichtet, dass die Familie von dieser Gastfreundschaft besonders berührt gewesen sei.

Sieben Stolpersteine erinnern an Familie Jagoda

Am Nachmittag wurden schließlich die sieben Stolpersteine für Leo und Thekla Jagoda sowie ihre fünf Kinder verlegt. Vereinsobmann Tristan Ammerer und Stadträtin Claudia Unger begrüßten die Anwesenden. Heribert Macher-Kroisenbrunner, der historische Quellen zur Familie recherchiert hatte, gab Einblicke in deren Geschichte. Zwei Angehörige erzählten anschließend von Erinnerungen an die Jagodas, die innerhalb der Familie bis heute weitergegeben werden. Zuvor waren die Familienmitglieder auch zu einem Empfang bei Bürgermeisterin Elke Kahr eingeladen worden.

Leo und Thekla gelang die Flucht

Leo und Thekla Jagoda konnten der Verfolgung durch das NS-Regime entkommen. Die Vertreibung aus Graz prägte jedoch ihr weiteres Leben und jenes ihrer Nachkommen. Nun erinnern die Namen der sieben Familienmitglieder dauerhaft vor ihrem ehemaligen Grazer Wohnhaus an ihr Schicksal. Für ihre Nachfahren bedeutete die Reise zugleich eine Rückkehr an jenen Ort, den die Familie einst verlassen musste.