In der Grazer Innenstadt tut sich etwas: Am 8. Oktober eröffnet in der Jakoministraße ein neues Lokal mit ungewöhnlichem Konzept. Dort kann man nicht nur Kaffee trinken, sondern auch töpfern, malen und kreativ werden.

Einfach einen Kaffee bestellen und wieder gehen? Genau dabei soll es in einem neuen Grazer Lokal nicht bleiben. Jasmin Dhanani und Jürgen Neubauer eröffnen am 8. Oktober in der Jakoministraße ein Konzept, das Café, Atelier, Workspace, Wohnzimmer und sogar Elemente einer Wellnessoase miteinander verbinden soll. Besonders spannend ist auch die Adresse: Das neue Café zieht in die Räumlichkeiten des ehemaligen Gasthofs „Zum wilden Mann“ ein.

Gründer sind in Graz keine Unbekannten

Hinter der Neueröffnung stehen mit Jasmin Dhanani und Jürgen Neubauer zwei Gründer, die in der Grazer Kreativszene bereits länger aktiv sind. Gemeinsam haben sie 2021 das Start-up artSIP ins Leben gerufen, das sich selbst als „Fitnessstudio für Kreativität und mentale Gesundheit“ bezeichnet. Im Mittelpunkt stehen Kreativangebote, bei denen nicht das perfekte Ergebnis, sondern das gemeinsame Gestalten und die Auszeit vom Arbeitsalltag zählen. Mit dem neuen Standort in der Jakoministraße bekommt dieses Konzept nun einen eigenen Ort, an dem Gäste auch spontan kreativ werden können.

Statt Speisekarte gibt es ein Craft-Menü

Das Herzstück des Konzepts ist das kreative Angebot. Gäste können aus sogenannten Craft-Boxen auswählen und direkt vor Ort selbst loslegen. Angeboten werden unter anderem Linolschnitt, Töpfern und Aquarellmalerei. Vorkenntnisse braucht es dafür nicht. Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an Menschen, die spontan vorbeikommen, etwas Neues ausprobieren oder sich eine kreative Auszeit vom Alltag nehmen möchten.