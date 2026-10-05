Premiere in Graz: Stadt erhält als erste Gütesiegel für ihre KI

Künstliche Intelligenz ist längst in der Grazer Verwaltung angekommen. Jetzt wurde die KI-Plattform des Hauses Graz unabhängig geprüft und als erste Stadt überhaupt mit dem Gütesiegel „Trustworthy AI“ ausgezeichnet.

Wie sicher und verantwortungsvoll wird Künstliche Intelligenz eigentlich in einer Stadtverwaltung eingesetzt? In Graz hat man die eigene Lösung nun von außen prüfen lassen. Die KI-Plattform des Hauses Graz erhielt das Gütesiegel „Trustworthy AI“ des Grazer Forschungszentrums Know Center. Damit ist Graz nach Angaben der Stadt die erste Stadt, die diese Auszeichnung erhalten hat.

KI musste mehrere Kriterien erfüllen

Hinter dem Gütesiegel steckt mehr als eine formale Auszeichnung. Bevor es vergeben wird, durchläuft die jeweilige KI-Lösung einen strukturierten Prüfprozess. Unter die Lupe genommen werden dabei unter anderem Datenschutz, IT-Sicherheit, Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Fairness. Auch die Frage, wie Verantwortlichkeiten geregelt sind und welche Vorgaben es für den Einsatz der Technologie gibt, fließt in die Bewertung ein. Das nun an die Grazer KI-Plattform vergebene Gütesiegel gilt für 24 Monate.

Dafür wird die KI in Graz eingesetzt

Die Plattform ist für den Einsatz innerhalb des Hauses Graz vorgesehen und soll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Dabei geht es insbesondere darum, einen geschützten Rahmen für den Umgang mit generativer Künstlicher Intelligenz innerhalb der Verwaltung zu schaffen. Klare Vorgaben und technische Sicherheitsmaßnahmen sollen gewährleisten, dass beim Einsatz der Systeme auch Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit berücksichtigt werden. Mit der Prüfung durch das Know Center wurde dieser Ansatz nun erstmals mit dem Gütesiegel bestätigt.

Graz ist erste ausgezeichnete Stadt

Für Graz bedeutet die Zertifizierung vor allem eine Premiere: Noch keine andere Stadt hat laut Angaben der Stadt zuvor das „Trustworthy AI“-Gütesiegel erhalten. Damit rückt neben der Frage, was KI in einer Verwaltung leisten kann, auch zunehmend in den Mittelpunkt, unter welchen Regeln und Sicherheitsvorkehrungen die Technologie eingesetzt wird.