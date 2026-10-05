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Bild auf 5min.at zeigt Schnapskarten
Beim Preisschnapsen im Casino Graz wird ab 17. Oktober 2026 wieder intensiv um Punkte und den Sieg gekämpft.
Graz
05/10/2026
Am 17. Oktober

Preisschnapsen im Casino Graz startet wieder

Am Samstag, dem 17. Oktober 2026, lädt das Casino Graz zum Preisschnapsen. Auf Profis und Hobbyspieler warten spannende Duelle im K.o.-Modus.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Nach der Sommerpause geht die traditionelle Preisschnapsen-Turnierserie im Casino Graz wieder los. Ab 15 Uhr wird mit doppeldeutschen Karten um den Gesamtsieg gekämpft (Anmeldung direkt vor Ort ab 14 Uhr). Für einen Einsatz von 100 Euro starten die Teilnehmer mit fünf Leben im klassischen K.o.-System. Neben der Turnieratmosphäre steht auch Fairplay, Spielspaß und das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt.

Nächster Termin bereits fixiert

Wer am 17. Oktober keinen Platz ergattern kann oder auf Revanche aus ist, sollte sich schon den nächsten Termin vormerken:

  • Samstag, 7. November 2026: Start um 17 Uhr im K.o.-Modus.
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