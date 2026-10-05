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Preisschnapsen im Casino Graz startet wieder
Am Samstag, dem 17. Oktober 2026, lädt das Casino Graz zum Preisschnapsen. Auf Profis und Hobbyspieler warten spannende Duelle im K.o.-Modus.
Nach der Sommerpause geht die traditionelle Preisschnapsen-Turnierserie im Casino Graz wieder los. Ab 15 Uhr wird mit doppeldeutschen Karten um den Gesamtsieg gekämpft (Anmeldung direkt vor Ort ab 14 Uhr). Für einen Einsatz von 100 Euro starten die Teilnehmer mit fünf Leben im klassischen K.o.-System. Neben der Turnieratmosphäre steht auch Fairplay, Spielspaß und das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt.
Nächster Termin bereits fixiert
Wer am 17. Oktober keinen Platz ergattern kann oder auf Revanche aus ist, sollte sich schon den nächsten Termin vormerken:
- Samstag, 7. November 2026: Start um 17 Uhr im K.o.-Modus.
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