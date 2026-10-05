Wohnhausbrand in Seiersberg: Polizei nennt Ursache für Feuer im Dach

Nach dem Brand eines Hauses in Seiersberg ist die Ursache geklärt. Ermittler gehen davon aus, dass Heißarbeiten bei Reparaturen an einer Solaranlage das Feuer ausgelöst haben. Der Schaden dürfte hunderttausende Euro betragen.

Wie bereits berichtet, war am 2. Oktober 2026 ein Wohnhaus in Seiersberg (Bezirk Graz-Umgebung) in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren rückten aus und konnten die Flammen schließlich unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Am Montag, 5. Oktober, wurde die Brandursache genauer untersucht. Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark waren gemeinsam mit einem Brandsachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung vor Ort. Dabei konnte der Bereich, in dem das Feuer vermutlich seinen Ausgang nahm, näher eingegrenzt werden. Die Experten lokalisierten ihn an einer Zwischenwand im südlichen Teil des Dachgeschoßes.

Reparaturen an Solaranlage im Fokus

Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen dürften Heißarbeiten im Zuge von Reparaturarbeiten an einer solarthermischen Anlage für den Brandausbruch verantwortlich gewesen sein. Die Ermittler gehen damit von einem Zusammenhang zwischen den Arbeiten an der Anlage und dem Feuer aus. Weitere Details zum genauen Ablauf wurden von der Polizei nicht bekannt gegeben.

Hunderttausende Euro Schaden

Bei dem Brand kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden. Am Gebäude entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die genaue Höhe steht derzeit noch nicht endgültig fest. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte sich der Schaden allerdings auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.