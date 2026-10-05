Neue Pläne für Grazer Industriehalle: Das entsteht auf dem Hornig-Areal

Auf dem ehemaligen Hornig-Areal hinter dem Grazer Hauptbahnhof tut sich etwas: Eine alte Industriehalle soll künftig Platz für Kreative, Unternehmen und neue Ideen bieten. Das Projekt „KQ Graz“ nimmt dabei konkrete Formen an.

Das Areal an der Waagner-Biro-Straße hat eine bewegte Geschichte. Nachdem der Kaffeeröster Hornig den Standort verlassen hatte, übernahm die ÖWG Wohnbau das Gelände. Auch die benachbarte Eberhardt-Halle befindet sich im Besitz des Unternehmens. Die rund 3.000 Quadratmeter große Halle aus den 1950er-Jahren soll nun erhalten und neu genutzt werden. Wo früher unter anderem Stahl, Bleche und Rohre gelagert wurden, könnten künftig Büros, Studios und Werkstätten entstehen.

Platz für Kreative und Unternehmen

Unter dem Namen KQ Graz wird derzeit an einem Konzept für ein neues Kreativquartier gearbeitet. Angesprochen werden soll eine breite Palette an Betrieben und Talenten, von Designern und Fotografen über Agenturen bis hin zu Handwerkern und Software-Entwicklern. Vorgesehen sind flexible Flächen, die sich an unterschiedliche Nutzungen anpassen lassen. Auch ein Café ist Teil der bisherigen Überlegungen. Im Zentrum der Halle soll zudem eine größere frei nutzbare Fläche entstehen. Die ÖWG setzt bei der Entwicklung auf einen Austausch mit Menschen aus Kreativwirtschaft, Wirtschaft, Bildung und Stadtentwicklung. Das Konzept soll also nicht ausschließlich hinter verschlossenen Türen entstehen.

Ehemaliges Industrieareal wurde bereits kreativ genutzt

Ganz neu ist die Idee einer kulturellen Nutzung des Standorts nicht. In den vergangenen Jahren wurde das Gelände bereits für verschiedene Zwischennutzungen geöffnet. Unter anderem war es mehrfach Schauplatz des Designmonat Graz. Auch Street-Art und andere kreative Projekte fanden dort Platz. Nun soll aus diesen temporären Nutzungen ein dauerhaftes Konzept entstehen.

©Kuro.Simon ©Kuro.Simon

Wie es mit dem KQ Graz weitergeht

Für die Eberhardt-Halle wurde bereits geprüft, ob eine Umgestaltung baulich möglich ist. Die Verantwortlichen wollen den industriellen Charakter des Gebäudes dabei möglichst bewahren. Für die weitere Entwicklung sind zusätzliche Gespräche und Fokusgruppen geplant. Auch ein Architekturwettbewerb für weitere Flächen des ehemaligen Hornig-Areals ist vorgesehen. Wie genau das fertige Kreativquartier aussehen und wann es umgesetzt werden kann, steht derzeit noch nicht endgültig fest. Mit dem Projekt KQ Graz soll jedoch ein bisher weitgehend ungenutzter Teil des Grazer Stadtgebiets langfristig eine neue Funktion bekommen.