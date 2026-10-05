Bim kollidiert mit Radfahrer: Öffi-Linien in Graz betroffen

Auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall zwischen einer Bim und einem Radfahrer. Die Linien 4 und 5 sind betroffen.

Am Montagnachmittag kam es in Graz zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Radfahrer. Die Kollision ereignete sich auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße im Bereich der Brockmanngasse. Wie es genau zur Kollision kam und ob der Radfahrer verletzt wurde, war zunächst noch nicht bekannt.

Linien 4 und 5 betroffen

Der Unfall hat auch Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr. Die Linie 4 aus Richtung Liebenau fährt derzeit nur bis zur Steyrergasse. Aus Richtung Reininghaus wendet die Bim am Jakominiplatz. Auch bei der Linie 5 kommt es zu Änderungen: Aus Richtung Puntigam geht es nur bis zur Steyrergasse, aus Richtung Andritz wenden die Garnituren am Jakominiplatz. Für die betroffene Strecke wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Busse fahren vom Jakominiplatz über die Steyrergasse und die Münzgrabenstraße zurück zum Jakominplatz.