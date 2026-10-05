Gesundheit, Wohnen und mehr: Dieser Beratungsbus macht Halt in Graz

Der Helpline-Bus der SPÖ macht am Freitag Halt in Graz. Am Eisernen Tor können sich Interessierte kostenlos und vertraulich beraten lassen.

Wer Fragen zu Gesundheit, Pflege oder sozialen Themen hat, kann sich am Freitag, 9. Oktober, direkt in der Grazer Innenstadt beraten lassen. Der Helpline-Bus der SPÖ steht von 13 bis 16 Uhr am Eisernen Tor. Neben gesundheitlichen und pflegerischen Anliegen können auch Fragen zu Wohnen, Behördenwegen oder persönlichen Herausforderungen besprochen werden.

Kostenlos und ohne Termin

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Beratung soll laut SPÖ kostenlos, vertraulich und unbürokratisch möglich sein. Vor Ort stehen Fachleute für Gespräche zur Verfügung. Bei Bedarf soll das Team auch dabei helfen, passende Anlaufstellen zu finden und weitere Unterstützung zu vermitteln.

Grazer SPÖ-Vertreter vor Ort

Neben den Expertinnen und Experten werden auch mehrere Vertreter der Grazer SPÖ vor Ort sein. Dazu zählen Klubobmann und geschäftsführender SPÖ-Graz-Vorsitzender Hannes Schwarz, Nationalratsabgeordnete Verena Nussbaum sowie die Grazer Gemeinderäte Daniela Schlüsselberger und Patrick Trabi. Schwarz betont, dass der Bus eine niederschwellige Möglichkeit bieten soll, sich persönlich über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren. Im Mittelpunkt stehe dabei, Fragen direkt zu besprechen und bei Bedarf den Kontakt zu den zuständigen Stellen herzustellen.