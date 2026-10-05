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Bild auf 5min.at zeigt einen Autounfall.
Auto kommt in Haselbach von Straße ab und kracht gegen Baum
Haselbach
05/10/2026
Einsatz

Verkehrsunfall bei Graz: Auto kracht gegen Baum

Am Montagvormittag kam ein Wagen in Haselbach (Bezirk Graz-Umgebung) von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Eine Person wurde verletzt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Am Montag, 5. Oktober 2026, gegen 9.23 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Haselbach zu einem Verkehrsunfall auf der Urschabachstraße alarmiert. Ein Wagen war aus bislang nicht näher bekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen einen Baum geprallt.

Verletzte Person betreut

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte einen doppelten Brandschutz her. Außerdem betreuten die Einsatzkräfte die verletzte Person bis zum Eintreffen des Österreichischen Roten Kreuzes. Neben der Feuerwehr und dem Roten Kreuz war auch die Polizei vor Ort. Für die Bergung des beschädigten Fahrzeugs wurde ein Abschleppunternehmen hinzugezogen.

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