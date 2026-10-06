Vizemeister kommt nach Graz: HSG peilt nächsten Heimsieg an

Nach dem 35:32-Erfolg gegen Bregenz wartet auf die HSG Holding Graz bereits die nächste schwere Aufgabe. Am Mittwoch gastiert mit den Fivers aus Margareten eines der derzeit formstärksten Teams der Liga im Raiffeisen Sportpark.

Nach dem 35:32 gegen Bregenz Handball steht bereits am Mittwoch das nächste Heimspiel in der HLA Meisterliga auf dem Programm.

Nach dem 35:32 gegen Bregenz Handball steht bereits am Mittwoch das nächste Heimspiel in der HLA Meisterliga auf dem Programm.

Viel Zeit zum Feiern bleibt der HSG Holding Graz nach dem jüngsten Heimerfolg nicht. Nach dem 35:32 gegen Bregenz Handball steht bereits am Mittwoch das nächste Heimspiel in der HLA Meisterliga auf dem Programm. Diesmal empfängt die Mannschaft den HC Fivers WAT Margareten im Grazer Raiffeisen Sportpark. Die Wiener reisen mit einer makellosen Bilanz in die steirische Landeshauptstadt. In der Meisterliga konnten die Fivers ihre ersten drei Saisonspiele allesamt gewinnen. Auch international läuft es nach Wunsch: Im European Cup gelang souverän der Aufstieg in die nächste Runde.

„Müssen über 60 Minuten voll da sein“

Entsprechend groß ist der Respekt bei den Grazern vor dem kommenden Gegner. „Die Fivers haben genau dort weitergemacht, wo sie die vergangene Saison beendet haben“, sagt HSG-Spieler Matic Kotar. Neben den drei Siegen in der Meisterliga hätten sich die Wiener auch souverän für die nächste Runde im European Cup qualifiziert. Die HSG müsse sich daher auf eine intensive Partie einstellen. „Wir müssen über 60 Minuten voll da sein, um die Punkte bei uns zu behalten“, betont Kotar.

Verletzungssorgen werden größer

Erschwert wird die Aufgabe durch die weiterhin angespannte Personalsituation bei den Grazern. Mit Thomas Eichberger, Simon Sonnleitner und Maximilian Kolouch fehlen bereits mehrere Spieler. Nun kommt ein weiterer Ausfall hinzu: Kilian Schranz verletzte sich beim Spiel am Sonntag am Finger. Der Mittelmann muss sich am Mittwoch einer Operation unterziehen und steht damit gegen die Fivers nicht zur Verfügung. Umso mehr wird es laut HSG auf die gesamte Mannschaft und die Unterstützung der Fans im Raiffeisen Sportpark ankommen. Die Grazer wollen den Schwung aus dem Sieg gegen Bregenz mitnehmen und gegen den Vizemeister den nächsten Heimerfolg einfahren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2026 um 09:19 Uhr aktualisiert