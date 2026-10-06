Graz feiert Vielfalt: Zahlreiche Besucher beim „Fest für Alle“

Begegnung, Musik und Kulinarik standen beim Nachbarschaftsfest „Fest für Alle“ in Graz im Mittelpunkt. Zahlreiche Besucher kamen im Gertie-Pakesch-Kaan-Park zusammen, um gemeinsam zu feiern.

Bei strahlendem Herbstwetter wurde der Gertie-Pakesch-Kaan-Park in Eggenberg am 2. Oktober zum Treffpunkt für Menschen aus unterschiedlichen Stadtteilen. Das Nachbarschaftsfest „Fest für Alle“ lockte zahlreiche Bewohner und Familien aus der Smart City sowie Besucher aus den umliegenden Grazer Stadtteilen an. Organisiert wurde die Veranstaltung gemeinsam von der Stadtteilarbeit EggenLend und Jukus sowie zahlreichen Partnerorganisationen. Mit dabei waren unter anderem Radio Helsinki, WIKI und der Kostnixladen. Auch der Migrant beteiligte sich an der Veranstaltung.

Begegnung und Austausch im Mittelpunkt

Ziel des Nachbarschaftsfestes war es, Menschen unterschiedlicher Herkunft, Generationen und Lebensrealitäten zusammenzubringen. In entspannter Atmosphäre konnten die Besucher miteinander ins Gespräch kommen, neue Kontakte knüpfen und bestehende nachbarschaftliche Beziehungen stärken. Gleichzeitig sollte das Fest die Vielfalt des Zusammenlebens in Graz sichtbar machen. Für den Migrant bildete die Veranstaltung den Abschluss seiner Teilnahme an der Reihe „Heimat Graz – Nachbarschaftsfeste“.

Musik, Kulinarik und Mitmachangebote

Neben dem Austausch kam auch das Unterhaltungsprogramm nicht zu kurz. Ein vielfältiges kulinarisches Angebot sorgte für das leibliche Wohl der Gäste. Dazu kamen Informations- und Mitmachangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Für musikalische Unterhaltung sorgten unter anderem Seydou Traoré und Juan Carlos Sungurlian. Mit ihren Auftritten trugen sie zur ausgelassenen Stimmung im Park bei.

Was bedeutet „Heimat“?

Hinter den „Heimat Graz – Nachbarschaftsfesten“ steht ein gemeinschaftsorientiertes Projekt, das den Austausch zwischen Menschen in den Grazer Stadtteilen fördern soll. Besonders angesprochen werden dabei Menschen mit Migrationsbiografie, die in den jeweiligen Vierteln leben, Vereine führen oder Geschäfte betreiben und dadurch das lokale Zusammenleben mitgestalten. Gleichzeitig soll der Begriff „Heimat“ aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Ziel ist es, das Zugehörigkeitsgefühl von Menschen mit Migrationsgeschichte zu Graz und Österreich zu stärken und langfristig auch deren aktive Beteiligung am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben zu fördern.