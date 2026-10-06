Neue Tempo-30-Zone in Graz: Hier müssen Autofahrer jetzt langsamer fahren

In der Keplerstraße in Graz heißt es im Bereich des BRG Kepler ab sofort: Fuß vom Gas. Vor der Schule gilt nun Tempo 30. Die neue Geschwindigkeitsbeschränkung soll insbesondere zu Schulbeginn und Schulschluss für mehr Sicherheit sorgen. Die Keplerstraße ist stark frequentiert und gleichzeitig für zahlreiche Schülerinnen und Schüler Teil ihres täglichen Schulwegs. Viele Kinder und Jugendliche sind dort zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, andere kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule. Mit der Reduzierung der erlaubten Geschwindigkeit soll der Straßenraum unmittelbar vor dem BRG übersichtlicher und sicherer werden.

Schule wünschte sich Tempo 30 schon lange

Der Einführung ging eine fachliche Prüfung der Verkehrssituation voraus. Dabei ergaben die üblichen verkehrstechnischen Kriterien laut Stadt keine eindeutige Vorgabe für eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Für Verkehrsvizebürgermeisterin Judith Schwentner gab letztlich das besondere Umfeld den Ausschlag. Immerhin handelt es sich um den Bereich unmittelbar vor einer stark frequentierten Schule. Zudem habe sich das BRG bereits seit Langem für Tempo 30 eingesetzt. Auch der Bezirk sprach sich einstimmig für die Maßnahme aus. „Vor einer Schule geht es für mich nicht darum, ob alle formalen Kriterien gerade noch erfüllt sind, sondern darum, wie wir den Schulweg möglichst sicher machen können“, erklärt Schwentner. Die Umsetzung sei zudem mit den Graz Linien abgestimmt worden. „Ich habe diese Entscheidung ganz bewusst getroffen: Wenn wir mit einer einfachen Maßnahme die Sicherheit von Kindern erhöhen können, dann sollten wir das auch tun“, so die Vizebürgermeisterin.

Direktorin hofft auch auf weniger Lärm

Erfreut zeigt sich auch die Schule selbst. Für Direktorin Ulrike Korp-Dienstbier geht mit der Einführung von Tempo 30 ein langjähriges Anliegen in Erfüllung. „Für uns ist Tempo 30 ein wichtiger Beitrag zu einem sicheren Schulweg“, sagt die Direktorin. Jeden Tag würden zahlreiche Kinder und Jugendliche zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum BRG kommen. Von der niedrigeren Geschwindigkeit erhofft sich die Schule noch einen weiteren Effekt. „Gleichzeitig hoffen wir, dass das geringere Tempo auch die Verkehrsbelastung und den Lärm vor der Schule reduziert“, so Korp-Dienstbier. Gerade während des Unterrichts sei die Lärmbelastung ein wichtiges Thema. Mit der neuen Tempo-30-Beschränkung soll damit nicht nur der Schulweg sicherer, sondern auch das unmittelbare Umfeld des BRG Kepler beruhigt werden.