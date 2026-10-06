Graz-Marathon legt Verkehr lahm: Diese Straßen sind am Wochenende gesperrt

Der Graz-Marathon bringt am Wochenende zahlreiche Straßensperren und Verkehrsbehinderungen mit sich. Am Sonntag ist die gesamte Laufstrecke von 7 bis etwa 17 Uhr gesperrt. Erste Einschränkungen gibt es bereits davor.

Autofahrer in Graz müssen sich rund um den Graz-Marathon auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Der Höhepunkt steht am Sonntag, dem 11. Oktober, bevor. Dann werden weite Teile der Laufstrecke für den Verkehr gesperrt. Rund um die Oper beginnen die Beeinträchtigungen allerdings schon mehrere Tage früher. Der ÖAMTC empfiehlt, nicht unbedingt notwendige Fahrten in die Stadt am Marathontag zu verschieben. Zwischen 7 und 17 Uhr sei mit umfangreichen Behinderungen zu rechnen. Davon sind neben dem Autoverkehr auch die öffentlichen Verkehrsmittel betroffen.

Erste Sperren bereits vor dem Wochenende

Aufgrund von Aufbauarbeiten muss bereits ab Dienstag, dem 6. Oktober, im Bereich Oper und Franz-Graf-Allee mit Beeinträchtigungen gerechnet werden. Die Franz-Graf-Allee wird von Donnerstag, 8. Oktober, 10 Uhr, bis Montag, 12. Oktober, Mitternacht gesperrt. Weitere längerfristige Sperren beginnen am Samstag, 10. Oktober, um 11 Uhr und dauern bis Montag um 2 Uhr. Betroffen sind Burgring und Opernring, die Wilhelm-Fischer-Allee, die Burggasse zwischen Trauttmansdorffgasse und Opernring sowie die Einspinnergasse.

Auch am Samstag mehrere Straßen betroffen

Bereits am Samstag finden mehrere Laufbewerbe statt. Aufgrund von Family Run, Junior Marathon, Bambini Sprint und City Run kommt es zusätzlich zu den Sperren von Burg- und Opernring zu weiteren Einschränkungen. Von 16 bis 17.30 Uhr sind Bereiche im Stadtpark gesperrt. Die Erzherzog-Johann-Allee ist von 16 bis 21 Uhr nicht befahrbar.

Marathonstrecke am Sonntag stundenlang gesperrt

Besonders umfangreich werden die Verkehrseinschränkungen am Sonntag. Die gesamte Laufstrecke ist laut ÖAMTC von 7 Uhr bis voraussichtlich etwa 17 Uhr für den Verkehr gesperrt. Wer mit dem Auto in ein Gebiet innerhalb beziehungsweise rund um die Marathonstrecke fahren möchte, kann dies nur bis 7 Uhr tun. Eine Ausfahrt ist bis 9 Uhr in Laufrichtung über eigens ausgewiesene Ausfahrten möglich. Auch mehrere wichtige Grazer Brücken sind von den Sperren betroffen. Nicht befahrbar sind die Keplerbrücke, Erzherzog-Johann-Brücke, Tegetthoffbrücke, Radetzkybrücke und Augartenbrücke.

Diese Straßen liegen auf der Laufstrecke

Die Strecke führt quer durch weite Teile des Grazer Stadtgebiets. Vom Opernring geht es unter anderem über Joanneumring, Radetzkystraße, Marburger Kai, Grazbachgasse und Münzgrabenstraße in Richtung Conrad-von-Hötzendorf-Straße und Stadion. Von dort verläuft die Strecke zurück über Bereiche von Schönaugasse, Leitnergasse, Neuholdaugasse und Pestalozzistraße zur Augartenbrücke. Weiter geht es über Grieskai und Lendkai sowie über Wiener Straße, Keplerstraße und Keplerbrücke. Auch Körösistraße, Grabenstraße, Weinzöttlstraße, Theodor-Körner-Straße, Lange Gasse und Wickenburggasse liegen auf der Route. Über Kaiser-Franz-Josef-Kai, Sackstraße, Murgasse, Neutorgasse, Kaiserfeldgasse, Schmiedgasse, Landhausgasse und Herrengasse führt die Strecke schließlich zurück zum Opernring und zur Oper.

Diese Verbindungen bleiben geöffnet

Nicht alle wichtigen Verkehrsachsen werden am Sonntag gesperrt. Als Nord-Süd-Verbindung bleibt die Achse Bahnhofgürtel – Eggenberger Gürtel – Lazarettgürtel geöffnet. Für Fahrten von Ost nach West beziehungsweise umgekehrt stehen unter anderem die Verbindungen Wiener Straße – Andritzer Reichsstraße und Kalvariengürtel – Unterflurtrasse Grabengürtel zur Verfügung. Im Süden kann über Puntigamer Straße – Südgürtel – Liebenauer Gürtel ausgewichen werden. Allerdings warnt der ÖAMTC auch dort vor Verzögerungen. Durch den Ausweichverkehr sei auf den geöffneten Verbindungen mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Öffentliche Verkehrsmittel werden ebenfalls umgeleitet

Wer den Marathon besuchen und die Läufer entlang der Strecke anfeuern möchte, sollte nach Empfehlung des ÖAMTC möglichst auf das Auto verzichten. Parkplätze in der Innenstadt dürften frühzeitig ausgelastet sein. Empfohlen wird unter anderem, das Fahrzeug bei einer Park-and-Ride-Anlage abzustellen. Allerdings bleiben auch Busse und Straßenbahnen von den Einschränkungen nicht verschont. Da die öffentlichen Verkehrsmittel zwischen 7 und 17 Uhr die Laufstrecke ebenfalls nicht queren können, müssen mehrere Linien verkürzt, umgeleitet oder durch einen Ersatzverkehr geführt werden. Wer am Sonntag in Graz unterwegs ist, sollte daher mehr Zeit einplanen und sich vor der Fahrt über die aktuellen Verbindungen und Sperren informieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2026 um 10:41 Uhr aktualisiert