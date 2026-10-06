Konzerttermin: „The Voice of Germany“-Gewinner erstmals live in Graz

Eine markante Stimme, Blues-Rock und jede Menge Live-Erfahrung: Andreas Kümmert ist 2026 wieder auf großer Tournee. Mit dabei hat der „The Voice of Germany“-Gewinner sein erstes Best-of-Live-Album „A.LIVE!“.

Andreas Kümmert ist 2026 wieder auf Tour. Unter dem Titel „A.LIVE!“ präsentiert der Musiker sein Programm sowohl gemeinsam mit seiner Band als auch in akustischer Besetzung.

Andreas Kümmert ist 2026 wieder auf Tour. Unter dem Titel „A.LIVE!“ präsentiert der Musiker sein Programm sowohl gemeinsam mit seiner Band als auch in akustischer Besetzung.

Andreas Kümmert ist 2026 wieder auf Tour. Unter dem Titel „A.LIVE!“ präsentiert der Musiker sein Programm sowohl gemeinsam mit seiner Band als auch in akustischer Besetzung. Fans dürfen sich dabei auf Blues, Rock und Kümmerts charakteristische Stimme freuen. Der Musiker blickt mittlerweile auf eine lange Karriere zurück. Bereits im Alter von zehn Jahren verdiente Kümmert nach eigenen Angaben sein erstes Geld mit Musik. Mit der Gitarre unterwegs, entwickelte er über die Jahre seinen eigenen Stil, der stark von Rock und Blues geprägt ist.

Durchbruch bei „The Voice of Germany“

Einem breiten Publikum wurde Kümmert 2013 bekannt. Mit seinem Song „Simple Man“ trat er bei „The Voice of Germany“ an und gewann schließlich die Castingshow. Doch der Musiker blieb nicht beim Erfolg im Fernsehen stehen. In den darauffolgenden Jahren konzentrierte er sich vor allem auf seine Live-Karriere und veröffentlichte weitere Musik. Dabei etablierte sich Kümmert insbesondere mit seiner markanten Stimme, seinem Gitarrenspiel und seinen eigenen Songs. Gemeinsam mit seiner Band ist er seither regelmäßig auf den Bühnen unterwegs. Auch 2026 setzt Kümmert seine intensive Konzerttätigkeit fort.

Mit Band und als Acoustic Duo unterwegs

Auf seiner aktuellen Tour zeigt sich Kümmert in unterschiedlichen Formationen. Einerseits steht er mit seiner Band auf der Bühne, andererseits gibt es Auftritte als Acoustic Duo. Damit reicht das musikalische Spektrum von kraftvollen Bandarrangements bis hin zu reduzierten, akustischen Interpretationen. Im Mittelpunkt stehen dabei Kümmerts Stimme und seine Mischung aus Blues und Rock. Seine Songs greifen persönliche Erfahrungen und Beobachtungen auf und beschäftigen sich immer wieder mit den unterschiedlichen Seiten des Lebens.

Erstes Best-of-Live-Album erschienen

Passend zur Tour erschien am 27. März 2026 Kümmerts erstes Best-of-Live-Album „A.LIVE!“. Das Album bündelt verschiedene Stationen seiner bisherigen musikalischen Laufbahn und bildet zugleich die Grundlage für die aktuelle Tournee. Mit „A.LIVE!“ schlägt Andreas Kümmert damit ein weiteres Kapitel seiner Karriere auf. Nach seinem TV-Durchbruch vor mehr als einem Jahrzehnt bleibt der Schwerpunkt für ihn dort, wo seine Musik besonders unmittelbar zu erleben ist: auf der Bühne.