Starke Verspätungen in Graz: Buslinie 52 derzeit eingeschränkt

Wer heute mit der Linie 52 in Graz unterwegs ist, braucht mehr Geduld. Bauarbeiten sorgen derzeit für starke Verspätungen. Um die Situation abzufedern, werden zusätzliche E-Busse eingesetzt.

Auf einer Grazer Buslinie läuft es derzeit nicht nach Fahrplan. Aufgrund von Bauarbeiten kommt es laut Holding auf der Linie 52 aktuell zu starken Verspätungen. Um den Betrieb trotz der Verzögerungen möglichst aufrechtzuerhalten, wurden zusätzliche Fahrzeuge auf die Strecke geschickt.

Zwei zusätzliche E-Busse unterwegs

Konkret sind derzeit zwei zusätzliche E-Busse im Einsatz. Sie sollen dabei helfen, die durch die Bauarbeiten entstandenen Verspätungen abzufedern. Ganz vermeiden lassen sich Einschränkungen offenbar dennoch nicht. Je nach aktueller Verkehrslage können Busse der Linie 52 ihre reguläre Strecke vorzeitig beenden. Bei Bedarf werden einzelne Busse bereits in Andritz beziehungsweise am Hauptbahnhof gewendet. Für Fahrgäste kann das bedeuten, dass sie nicht wie geplant bis zur regulären Endstation weiterfahren können. Wie lange die starken Verspätungen beziehungsweise die betrieblichen Maßnahmen dauern werden, geht aus der aktuellen Information nicht hervor.