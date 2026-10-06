Hubschrauber kreist über Graz: Das ist bisher bekannt

Ein Hubschrauber über Graz hat am Dienstagnachmittag bei mehreren 5 Minuten-Lesern für Fragen gesorgt. Besonders im Bereich Geidorf wurde die Maschine gesichtet. Die Polizei bestätigt den Einsatz und kann vorerst beruhigen.

Was ist derzeit über Graz los? Mit dieser Frage haben sich am Dienstagnachmittag mehrere Leser bei der 5 Minuten-Redaktion gemeldet.

Was ist derzeit über Graz los? Mit dieser Frage haben sich am Dienstagnachmittag mehrere Leser bei der 5 Minuten-Redaktion gemeldet.

Was ist derzeit über Graz los? Mit dieser Frage haben sich am Dienstagnachmittag mehrere Leser bei der 5 Minuten-Redaktion gemeldet. Ihren Beobachtungen zufolge war ein Hubschrauber im Grazer Stadtgebiet unterwegs und unter anderem über Geidorf zu sehen. 5 Minuten hat daraufhin bei der Polizei Steiermark nachgefragt. Dort bestätigt man einen Einsatz, betont zugleich aber: Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

Polizei: Verkehrsrechtlicher Hintergrund

Nach ersten Informationen der Polizei steht der Hubschraubereinsatz in Zusammenhang mit einer verkehrsrechtlichen Angelegenheit. Damit ist auch noch offen, weshalb für den Einsatz ein Hubschrauber benötigt wurde und welche Bereiche von Graz konkret betroffen sind. Sobald nähere Informationen zum Hintergrund des Einsatzes vorliegen, wird 5 Minuten berichten.