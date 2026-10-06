52 Tage über 30 Grad: Dieser Grazer Stadtteil war heuer besonders heiß

Der Sommer 2026 hat Graz ordentlich eingeheizt. Neue Zahlen zeigen nun, wie groß die Unterschiede innerhalb der Stadt waren: Während am Lendplatz 52 Tage mit mindestens 30 Grad registriert wurden, waren es rund um die Uni weniger.

Dass der Sommer in Graz heiß war, dürfte kaum jemanden überraschen. Wie außergewöhnlich die vergangenen Monate tatsächlich waren, zeigen nun konkrete Messwerte für den Zeitraum von Juni bis Ende August.

Dass der Sommer in Graz heiß war, dürfte kaum jemanden überraschen. Wie außergewöhnlich die vergangenen Monate tatsächlich waren, zeigen nun konkrete Messwerte für den Zeitraum von Juni bis Ende August.

Dass der Sommer in Graz heiß war, dürfte kaum jemanden überraschen. Wie außergewöhnlich die vergangenen Monate tatsächlich waren, zeigen nun konkrete Messwerte für den Zeitraum von Juni bis Ende August. Besonders auffällig: Je nachdem, wo man sich in Graz befand, unterschied sich die Hitzebelastung erheblich. Am deutlichsten wird das bei den sogenannten Tropentagen. Damit werden Tage bezeichnet, an denen das Thermometer 30 Grad oder mehr erreicht.

52 Hitzetage am Lendplatz

An der Messstelle am Lendplatz wurden im Sommer 2026 laut einem Bericht der Kleinen Zeitung gleich 52 Tropentage gezählt. Rund um die Grazer Universität waren es dagegen 45. Noch größer fällt der Unterschied in der Nacht aus. Am Lendplatz sank die Temperatur an 28 Nächten nicht unter 20 Grad. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren dort 18 Tropennächte registriert worden. Bei der Universität wurden im heurigen Sommer lediglich neun Tropennächte gemessen. Auch im Grazer Umland zeigte sich ein deutlicher Unterschied: In Laßnitzhöhe waren es 16, in St. Radegund fünf.

Graz schrammt knapp am steirischen Spitzenwert vorbei

Auch bei den Höchsttemperaturen hatte der Sommer einiges zu bieten. 38,5 Grad wurden am 4. August an der Messstation in Straßgang gemessen. Zum steirischen Spitzenwert fehlte damit gerade einmal ein Zehntelgrad: In Fürstenfeld und Leibnitz wurden jeweils 38,6 Grad registriert. Der Grazer Temperaturrekord wurde allerdings nicht gebrochen. Dieser liegt weiterhin bei 38,9 Grad aus dem Jahr 2013.

Deutlich weniger Regen als üblich

Neben der Hitze fällt in der Sommerbilanz eine weitere Zahl auf. Zwischen Juni und Ende August kamen in Graz 277 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammen. Im langjährigen Mittel der Jahre 1991 bis 2020 sind es 371 Liter. Noch größer war die Abweichung in St. Radegund: Dort wurden 278 Liter gemessen, während der langjährige Durchschnitt bei 431 Litern liegt.