Graz Marathon macht klare Ansage: Kopfhörer beim Lauf verboten

Wer am Wochenende beim Graz-Marathon an den Start geht, sollte seine Kopfhörer besser zu Hause lassen. Das Veranstalterteam weist die Teilnehmer kurz vor dem Lauf noch einmal ausdrücklich auf das Verbot hin.

Nur noch wenige Tage, dann werden wieder Tausende Läufer durch Graz ziehen. Kurz vor dem Start bekommen die Teilnehmer noch einmal die wichtigsten organisatorischen Informationen zugeschickt. Eine Passage darin dürfte bei manchen besonders genau gelesen werden: Während des gesamten Laufbewerbs sind Kopfhörer verboten. Und das Graz Marathon-Team lässt dabei wenig Interpretationsspielraum. Das Verbot betrifft nicht nur klassische Kopfhörer mit Kabel.

Auch Bluetooth- und Knochenschall-Kopfhörer betroffen

In der Information an die Teilnehmer heißt es ausdrücklich, dass aus Sicherheitsgründen während des gesamten Laufbewerbs „jegliche Art von Kopfhörern“ verboten sei. Das gelte sowohl für kabellose Kopfhörer als auch für Knochenschall-Kopfhörer. Gerade letzteres ist eine wichtige Klarstellung: Auch Modelle, bei denen die Ohren nicht vollständig verschlossen werden, sind demnach beim Bewerb nicht erlaubt. Das Organisationsteam begründet die Vorgabe mit der Sicherheit aller Teilnehmer. Bei einem Lauf mit Tausenden Menschen müssen etwa Anweisungen sowie herannahende Einsatzfahrzeuge wahrgenommen werden können.

Regel gab es bereits, jetzt wird deutlich darauf hingewiesen

Neu eingeführt wurde das Kopfhörerverbot nicht. In diesem Jahr wird sie allerdings deutlich offensiver kommuniziert. Der Hintergrund: Immer mehr Läufer sind mit Kopfhörern unterwegs. Rennleiter Anton Wippel berichtet in einem Bericht der Kleinen Zeitung von Situationen, in denen Teilnehmer selbst ein Folgetonhorn der Polizei oder Lautsprecherdurchsagen aus kurzer Entfernung nicht wahrgenommen hätten. Bei einem medizinischen Notfall könnte das zum ernsten Problem werden.

Startnummer gibt es nicht erst am Renntag

Die Nachricht an die Teilnehmer enthält noch einen weiteren wichtigen Punkt für alle Starter: Die Startnummern und Startersackerl werden bereits am Freitag und Samstag ausgegeben. Die Abholung ist am Freitag von 10 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 9.30 bis 18 Uhr vorgesehen. Das Startersackerl erhalten Teilnehmer im Hervis-Shop gegen Vorlage ihrer Startnummer. Wer selbst verhindert ist, kann seine Unterlagen auch von einem Freund oder einer Freundin abholen lassen. Dafür muss die Buchungsbestätigung ausgedruckt oder digital vorgezeigt werden. Auch Verkehrsteilnehmer müssen sich am Sonntag auf erheblichen Einschränkungen einstellen, 5 Minuten hat berichtet: Graz-Marathon legt Verkehr lahm: Diese Straßen sind am Wochenende gesperrt.