Grazer Annenstraße bekommt „AnnenVibes“: Das erwartet die Besucher

Verkosten und hinter die Kulissen blicken: Am 16. Oktober bekommt die Grazer Annenstraße ein besonderes Programm. Zahlreiche Betriebe machen bei „AnnenVibes“ mit und verleihen der Flaniermeile den Glanz vergangener Tage.

Wer die Grazer Annenstraße hauptsächlich auf dem Weg vom Hauptbahnhof in die Innenstadt durchquert, bekommt bald einen Grund, länger zu bleiben. Am Freitag, 16. Oktober, beteiligen sich Unternehmen, Vereine und Initiativen entlang der Straße am neuen Aktionstag „AnnenVibes“. Dabei soll es ausdrücklich nicht um ein klassisches Straßenfest gehen. Statt einer einzigen Veranstaltungsfläche verteilt sich das Programm über die gesamte Annenstraße.

Verkostungen, Aktionen und Blicke hinter die Kulissen

Mehrere Betriebe öffnen an diesem Tag ihre Türen und haben unterschiedliche Aktionen vorbereitet. Geplant sind unter anderem Verkostungen, Mitmachangebote und Ausstellungen. Besucher können von Station zu Station ziehen und dabei Geschäfte und Einrichtungen kennenlernen, an denen sie sonst vielleicht einfach vorbeigehen würden. Initiiert wurde „AnnenVibes“ von Bernhard Brandstätter von Cookina gemeinsam mit Augenoptiker Kurt Otter und dem StadtLABOR. Unterstützt wird das Projekt über die Förderung „Impulse für die Grazer Innenstadt“ des Citymanagements der Stadt Graz.

Drei Plätze werden zu Treffpunkten

Auch abseits der teilnehmenden Geschäfte soll sich etwas tun. Am Metahofplatz, Esperantoplatz und in der Dominikanergasse werden eigene Begegnungsorte und Kommunikationsinseln eingerichtet. Dort soll es weitere Programmpunkte und Möglichkeiten zum Verweilen und Austauschen geben. Wer möglichst viel von der Annenstraße entdecken möchte, kann außerdem einen Stempelpass mitnehmen. Für besuchte Stationen werden Stempel gesammelt. Wer genügend davon zusammenbekommt, kann anschließend an einer Verlosung mit Sachpreisen teilnehmen.

Diese Grazer Betriebe sind bereits dabei

Die Teilnehmerliste reicht vom Café über Secondhand und Kunst bis hin zu Vereinen. Zugesagt haben unter anderem Café Foyer, carla, JOKA Kapsamer, JUKUS, Galerie Blaues Atelier, MANKO First- & Secondhand Shop, Milla Nageldesign, Nsi Kwuila Afro Shop, Pearle Optik, RosaLila PantherInnen und die Sektion Graz des Alpenvereins. Ebenfalls dabei sind Cookina und Der Augenoptiker Kurt Otter. Das Ziel hinter dem Aktionstag: Die Annenstraße soll nicht nur als Verkehrsverbindung wahrgenommen werden, sondern ihre Geschäfte, Initiativen und Menschen stärker in den Mittelpunkt rücken.