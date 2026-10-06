Grazer Hauptplatz wird ganz in Gelb getaucht: Das steckt dahinter

Gelbe T-Shirts, Luftballons und Banner sollen am Mittwoch in der Grazer Innenstadt auffallen. Rund 100 Menschen ziehen gemeinsam durch die City. Dahinter steht eine Botschaft, die im Alltag noch immer oft zu wenig Raum bekommt.

Psychische Erkrankungen sind für Außenstehende häufig nicht sichtbar. Genau das möchte pro mente steiermark am Mittwoch ein Stück weit ändern. Mit der Bewegungsaktion „Gemeinsam geht mehr“ bringt die Organisation das Thema psychische Gesundheit mitten in die Grazer Innenstadt. Ab 9 Uhr werden rund 100 Teilnehmer beim Grazer Hauptplatz erwartet. Gemeinsam legen sie anschließend eine 1,2 Kilometer lange Strecke zurück.

Warum die Teilnehmer Gelb tragen

Wer der Gruppe begegnet, wird vor allem eine Farbe sehen: Gelb. T-Shirts, Luftballons und Banner sollen die Aktion auch für Passanten sichtbar machen. Damit wird auf den „Yellow September“ Bezug genommen, einen Aktionszeitraum für psychische Gesundheit und Suizidprävention vom 10. September bis 10. Oktober. Der Spaziergang findet anlässlich des Welttages der psychischen Gesundheit statt. Gestartet wird beim Hauptplatz auf Höhe der Weikhard-Uhr. Von dort führt die Route zum Schlossbergplatz, über die Brücke zum Mariahilfer Platz und weiter zum Kunsthaus. Über die Hauptbrücke und den Franziskanerplatz geht es schließlich wieder zurück zum Ausgangspunkt. Die gemeinsame Bewegung soll dabei vor allem eines schaffen: Aufmerksamkeit für psychische Gesundheit im öffentlichen Raum.

Seit 1989 für Menschen in der Steiermark da

Hinter der Aktion steht eine Organisation, die bereits seit Jahrzehnten in diesem Bereich arbeitet. pro mente steiermark wurde 1989 gegründet. Das ursprüngliche Ziel war, Menschen mit psychischen Erkrankungen auch außerhalb einer stationären Versorgung Unterstützung in ihrem gewohnten Umfeld zu ermöglichen. Heute reicht das Angebot unter anderem von sozialpsychiatrischer Betreuung und Tagesstrukturen über berufliche Rehabilitation und betreutes Wohnen bis zu Jugendarbeit, Prävention, Beratung und Bildungsangeboten. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darauf, Menschen eine möglichst selbstbestimmte Lebensgestaltung und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und gleichzeitig Ausgrenzung und Stigmatisierung entgegenzuwirken.

Auch Passanten können ins Gespräch kommen

Wer nicht am Spaziergang teilnimmt, kann sich trotzdem informieren. Direkt am Grazer Hauptplatz vor der Weikhard-Uhr wird ein Infostand eingerichtet. Dort steht das Team für persönliche Gespräche und Informationen zur Verfügung.