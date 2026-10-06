11-Jähriger kann mit Scooter nicht mehr rechtzeitig bremsen und wird schwer verletzt

Ein 11-jähriger Bub war am Dienstagnachmittag mit seinem Scooter in Graz-Waltendorf unterwegs. Auf einer abschüssigen Straße dürfte er nicht mehr bremsen haben können, an einer Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto.

Im Kreuzungsbereich mit der Rudolfstraße kollidierte der Bub schließlich mit der rechten Seite eines Autos, der von einem 67-Jährigen gelenkt wurde.

Im Kreuzungsbereich mit der Rudolfstraße kollidierte der Bub schließlich mit der rechten Seite eines Autos, der von einem 67-Jährigen gelenkt wurde.

Nach ersten Erhebungen der Polizei befuhr der 11-Jährige eine abschüssige Gemeindestraße. Aufgrund des Gefälles dürfte es ihm nicht mehr möglich gewesen sein, seinen Scooter rechtzeitig abzubremsen. Im Kreuzungsbereich mit der Rudolfstraße kollidierte der Bub schließlich mit der rechten Seite eines Autos, der von einem 67-Jährigen gelenkt wurde.

11-Jähriger trug einen Helm

Der Bub hatte zum Zeitpunkt des Unfalls einen Helm auf. Dennoch erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde anschließend zur weiteren Behandlung in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht. Der 67-jährige Autofahrer war laut Polizei nicht alkoholisiert.