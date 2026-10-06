Bittere Nachricht für Sturm Graz: Otar Kiteishvili fällt wochenlang aus

Jetzt herrscht Gewissheit beim SK Sturm Graz: Otar Kiteishvili wird den Schwarz-Weißen in den kommenden Wochen fehlen. Eine MR-Untersuchung bestätigte eine Wadenverletzung, mehrere wichtige Spiele stehen bevor.

Otar Kiteishvili hat sich an der Wade verletzt und wird seinem Verein in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Otar Kiteishvili hat sich an der Wade verletzt und wird seinem Verein in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Diese Nachricht kommt für den SK Sturm Graz zur Unzeit. Otar Kiteishvili hat sich an der Wade verletzt und wird seinem Verein in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Eine MR-Untersuchung am Dienstag brachte nun die Gewissheit. Passiert ist die Verletzung während des Nations-League-Spiels Georgiens gegen Ungarn am Freitag. Kiteishvili musste bereits frühzeitig vom Platz.

Wichtige Spiele ohne Kiteishvili

Für Sturm beginnt nach der Länderspielpause eine intensive Phase. Bereits am Samstag wartet Austria Wien, danach steht in der Europa League das Auswärtsspiel gegen den englischen Premier-League-Klub Bournemouth auf dem Programm. Anschließend folgt ein Spiel, das in Graz besonders viel Aufmerksamkeit bekommen dürfte: das Grazer Derby gegen den GAK. Nach derzeitigem Stand dürfte der 30-Jährige auch dort fehlen.

Sturm hatte Einsatzzeit im Nationalteam begrenzen wollen

Sport-Geschäftsführer Michael Parensen macht deutlich, dass die erneute Verletzung bei Sturm für Frust sorgt. Der Verein habe in den vergangenen Wochen versucht, Kiteishvili vorsichtig wieder an die volle Belastung heranzuführen. „Diese Nachrichten sind natürlich alles andere als erfreulich“, so Parensen. Sturm habe versucht, den Georgier „Schritt für Schritt und sehr dosiert“ aufzubauen. Gleichzeitig erklärt er, dass die Empfehlungen des Klubs hinsichtlich Kiteishvilis Spielzeit im Nationalteam nicht berücksichtigt worden seien.

Reha hat bereits begonnen

Viel Zeit verlieren will man in Graz nun nicht. Kiteishvili hat laut Verein bereits mit seiner Rehabilitation begonnen. Gemeinsam mit der medizinischen Abteilung soll für die nächsten Wochen ein genauer Plan erstellt werden. Das Ziel ist klar: Kiteishvili soll erst dann wieder auf den Platz zurückkehren, wenn er seine volle Leistungsfähigkeit erreicht hat.