Nach „Caylend“-Aus in Graz: Neues Lokal übernimmt bekannten Standort

Wo erst vor wenigen Wochen das „Caylend“ seine Türen geschlossen hat, stehen bereits die Nachfolger in den Startlöchern. Am Grazer Lendkai eröffnet mit „Marlé“ eine neue Dining-Bar, der Starttermin steht schon fest.

Nach dem Aus des Restaurants „Caylend“, das Mitte September nach zwölf Jahren geschlossen hatte, kündigt sich bereits ein neues Kapitel an.

Nach dem Aus des Restaurants „Caylend“, das Mitte September nach zwölf Jahren geschlossen hatte, kündigt sich bereits ein neues Kapitel an.

Lange bleibt die bekannte Gastrofläche nahe der Murinsel nicht leer. Nach dem Aus des Restaurants „Caylend“, das Mitte September nach zwölf Jahren geschlossen hatte, 5 Minuten hat berichtet: Nach zwölf Jahren ist Schluss: Beliebtes Grazer Haubenlokal sperrt zu, kündigt sich bereits ein neues Kapitel an. „Marlé“ heißt das neue Lokal, das an der Ecke Stigergasse/Lendkai gegenüber dem Erich-Edegger-Steg einzieht. Bis zur Eröffnung müssen sich Grazer auch nicht mehr lange gedulden.

Eröffnung für 22. Oktober geplant

Der Start ist laut der Website des neuen Lokals für den 22. Oktober vorgesehen. Dort läuft bereits ein Countdown bis zur Eröffnung. Das Konzept wird als „Dining-Bar“ beschrieben. Damit soll der Standort nicht nur ein Platz zum Essen werden. Auf dem Instagram-Auftritt kündigt das Team einen neuen Ort für „gutes Essen, gute Drinks und besondere Abende in Graz“ an. Was genau auf der Speisekarte stehen wird, geht aus den vorliegenden Informationen noch nicht hervor. Erste veröffentlichte Bilder geben allerdings bereits einen Vorgeschmack auf das neue Lokal.