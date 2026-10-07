Sechs Festnahmen bei Drogen-Razzia in Grazer Szenelokal

Bei einem gezielten Zugriff in einem Szenelokal in der Grazer Innenstadt nahm die Polizei sechs VerdÃ¤chtige fest. Sichergestellt wurden unter anderem Kokain, Cannabis und Amphetamine.

Bei dem Einsatz in einem Grazer Szenelokal nahm die Polizei sechs TatverdÃ¤chtige fest und stellte mehrere Suchtmittel sicher.

Bei dem Einsatz in einem Grazer Szenelokal nahm die Polizei sechs TatverdÃ¤chtige fest und stellte mehrere Suchtmittel sicher.

Dem Einsatz gingen umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamts Steiermark voraus. Neben Erkenntnissen aus bereits laufenden Verfahren gingen auch mehrere anonyme Hinweise aus der BevÃ¶lkerung ein. Laut den bisherigen Ermittlungsergebnissen soll in den vergangenen Jahren in diesem und mehreren anderen Szenelokalen vor allem Kokain im Kilobereich verkauft worden sein. Der Verkauf soll dabei direkt von Bediensteten organisiert und durchgefÃ¼hrt worden sein. Darunter sollen sich Kellner und weitere Angestellte befunden haben.

Zugriff im Lokal

Nachdem das gesammelte Beweismaterial ausgewertet wurde, erwirkte die Staatsanwaltschaft Graz entsprechende Festnahmeanordnungen. Bei einem gezielt koordinierten Einsatz rÃ¼ckten die EinsatzkrÃ¤fte schlieÃŸlich in dem Gastronomiebetrieb an. Insgesamt wurden sechs TatverdÃ¤chtige festgenommen. AnschlieÃŸend durchsuchten die Kriminalbeamten das Lokal und stellten eine grÃ¶ÃŸere Menge illegaler Substanzen sicher.

Kokain, Cannabis und Amphetamine sichergestellt

Unter den sichergestellten Beweismitteln befanden sich laut Landespolizeidirektion Steiermark unter anderem Kokain, Cannabis und Amphetamine. Die sechs VerdÃ¤chtigen stehen im Verdacht, gewerbsmÃ¤ÃŸig mit diesen Suchtmitteln gehandelt zu haben. Wie groÃŸ die sichergestellte Menge genau ist, wurde nicht bekannt gegeben. Die Ermittlungen zu den HintergrÃ¼nden und mÃ¶glichen weiteren Beteiligten sind noch nicht abgeschlossen.

Weitere Zugriffe mÃ¶glich

Polizei und Staatsanwaltschaft Graz gehen laut der Landespolizeidirektion weiterhin sÃ¤mtlichen eingehenden Hinweisen nach. Die Ermittler rechnen damit, dass im Zuge der weiteren Erhebungen zusÃ¤tzliche Festnahmen folgen kÃ¶nnten. Auch weitere Schwerpunktkontrollen und gezielte Zugriffe in anderen Szenelokalen werden nicht ausgeschlossen. Die Polizei will damit gegen bestehende Strukturen im Suchtgiftmilieu vorgehen und verhindern, dass sich solche Szenen im Ã¶ffentlichen Raum verfestigen.