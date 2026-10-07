Grazer Forscher bei neuer NASA-Weltraummission mit an Bord

Von Graz aus geht es wissenschaftlich weit hinaus ins All: Das IWF der Ã–sterreichischen Akademie der Wissenschaften und Silicon Austria Labs sind an der neuen NASA-Mission PUFFINS beteiligt. Der Start ist fÃ¼r 2030 vorgesehen.

Graz ist bei einer neuen NASA-Mission mit an Bord: Das IWF und Silicon Austria Labs helfen dabei, interstellaren Staub zu erforschen und kÃ¶nnten zugleich neue Einblicke in die AtmosphÃ¤ren ferner Planeten liefern.

Graz ist bei einer neuen NASA-Mission mit an Bord: Das IWF und Silicon Austria Labs helfen dabei, interstellaren Staub zu erforschen und kÃ¶nnten zugleich neue Einblicke in die AtmosphÃ¤ren ferner Planeten liefern.

Ein Teleskop mit nur 24 Zentimetern Durchmesser soll kÃ¼nftig rund 70 Sterne aus einer erdnahen Umlaufbahn beobachten. Die NASA hat die University of Arizona mit der Entwicklung der Mission PUFFINS im Pioneers-Programm beauftragt. Mit dabei sind auch das Grazer Institut fÃ¼r Weltraumforschung (IWF) der Ã–sterreichischen Akademie der Wissenschaften und Silicon Austria Labs. Ziel ist es, genauer zu verstehen, wie interstellarer Staub das Licht von Sternen verÃ¤ndert.

Staub im Visier

Interstellarer Staub macht nur rund ein Prozent der sichtbaren Masse der MilchstraÃŸe aus, spielt in der Astrophysik aber eine wichtige Rolle. PUFFINS soll Sterne in unterschiedlichen Entfernungen und Umgebungen beobachten und daraus eine detaillierte Karte des Staubs erstellen. „PUFFINS wird uns dabei helfen, den Staub zwischen den Sternen zu verstehen“, erlÃ¤utert IWF-Ingenieur Sreejith Aickara Gopinathan. Die winzigen KÃ¶rner kÃ¶nnen spÃ¤ter zu Bausteinen neuer Sterne und Planeten werden.

Blick ins UV-Licht

PUFFINS arbeitet mit Polarimetrie und untersucht ultraviolettes Licht. Dabei macht sich die Mission zunutze, dass sich interstellare StaubkÃ¶rner Ã¤hnlich wie eine Kompassnadel am Magnetfeld der Galaxie ausrichten und dadurch das Sternenlicht beeinflussen. Das Teleskop kann besonders kleine StaubkÃ¶rner untersuchen, die fÃ¼r optische und Infrarot-Teleskope unsichtbar bleiben. „Der Messbereich ist kleiner als etwa 50 Nanometer, das entspricht ungefÃ¤hr der GrÃ¶ÃŸe eines ErkÃ¤ltungsvirus“, sagt Ambily Suresh von Silicon Austria Labs. UV-Polarimetrie wurde seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr im Weltraum eingesetzt.

Ferne Planeten

PUFFINS soll aber nicht nur Staub erforschen. Die Mission kann auch Informationen Ã¼ber die AtmosphÃ¤ren von Exoplaneten liefern, also Planeten auÃŸerhalb unseres Sonnensystems. Besonders interessant ist dabei, wie starke Strahlung eines Sterns die obere AtmosphÃ¤re eines nahen Planeten aufheizen und schlieÃŸlich ins All entweichen lassen kann. „Im ultravioletten Bereich kÃ¶nnen wir einige der dynamischsten Prozesse beobachten, die in der AtmosphÃ¤re eines Exoplaneten ablaufen. Der Verlust von AtmosphÃ¤re stellt eine Verbindung zwischen dem, was wir heute beobachten, und der langfristigen Entwicklung eines Planeten her“, so Luca Fossati vom IWF Graz.

Start fÃ¼r 2030

FÃ¼r das Grazer Institut knÃ¼pft PUFFINS an bestehende Arbeiten in der Exoplanetenforschung an. Das IWF war unter anderem am NASA-Kleinsatelliten CUTE beteiligt, der im Juli 2026 in der ErdatmosphÃ¤re verglÃ¼hte und seine geplante Missionsdauer von sechs Monaten um beinahe fÃ¼nf Jahre Ã¼bertraf. Nun soll PUFFINS neue BeobachtungsmÃ¶glichkeiten schaffen. „FÃ¼r unser Institut ist diese neue wissenschaftliche Chance besonders spannend“, betont IWF-Direktorin Christiane Helling. Der Start der Mission ist fÃ¼r 2030 vorgesehen.