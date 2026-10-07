Das KopfhÃ¶rerverbot beim Graz Marathon sorgt in der 5-Minuten-Community fÃ¼r Debatten. WÃ¤hrend manche die Sicherheitsregel begrÃ¼ÃŸen, erklÃ¤ren andere, warum Musik oder LÃ¤rmschutz fÃ¼r sie beim Laufen wichtig sind.

Beim Graz Marathon sind wÃ¤hrend des gesamten Laufbewerbs KopfhÃ¶rer verboten. Das gilt laut Veranstalterteam auch fÃ¼r kabellose Modelle und Knochenschall-KopfhÃ¶rer. Als Grund wird die Sicherheit genannt: Teilnehmer sollen Anweisungen, Lautsprecherdurchsagen und herannahende Einsatzfahrzeuge wahrnehmen kÃ¶nnen. Neu ist die Regel nicht, vor dem diesjÃ¤hrigen Lauf wurde aber noch einmal besonders deutlich darauf hingewiesen. Unter dem 5-Minuten-Beitrag dazu entwickelte sich rasch eine Debatte.

Â©Graz Marathon Der Veranstalter des Graz Marathons weist vor dem Lauf noch einmal ausdrÃ¼cklich auf das KopfhÃ¶rerverbot hin.

„Ohne KopfhÃ¶rer fehlen 20 PS“

Ein Teil der Leser kann sich einen lÃ¤ngeren Lauf ohne Musik kaum vorstellen. Eine Nutzerin schreibt knapp: „Ohne KopfhÃ¶rer fehlen 20 PS.“ Eine andere geht noch weiter: „Damit wÃ¤re meine Marathonkarriere beendet. Ohne K-Pop = ohne mich „. Besonders persÃ¶nlich schildert eine Leserin ihre Erfahrungen bei Halbmarathons in Wien und Seattle. Dort habe sie neben Musik auch kurze Sprachnachrichten von Freunden gehÃ¶rt. Gerade in Seattle habe ihr das geholfen, sich trotz der Entfernung nicht allein zu fÃ¼hlen.

Andere setzen hingegen auf Stimmung

Nicht alle kÃ¶nnen die Kritik am Verbot nachvollziehen. Eine Nutzerin verweist auf die SicherheitsgrÃ¼nde und schreibt: „Es hat SicherheitsgrÃ¼nde. Und ich frage mich, warum man bei einer solchen Veranstaltung mitlaufen will, aber die Stimmung per KopfhÃ¶rer mit Musik aussperrt? Versteh ich nicht. Mich motivieren die Menschen dort, die anfeuern.“ FÃ¼r sie gehÃ¶rt gerade die Stimmung entlang der Strecke zum Marathon-Erlebnis. Ein anderer Leser nimmt die Diskussion mit Humor: “ Kommt auf die Musik an, kÃ¶nnte dann unter Doping fallen.ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚“

Kritik am kompletten Verbot: „Sinn erschlieÃŸt sich hier nicht wirklich“

Andere stellen den Sicherheitsgedanken nicht grundsÃ¤tzlich infrage, kritisieren aber, dass das Verbot fÃ¼r sÃ¤mtliche KopfhÃ¶rer gilt. Ein Nutzer schreibt: „Schade, wenn sogar KopfhÃ¶rer, die einen die Umgebung ausdrÃ¼cklich wahrnehmen lassen und extra fÃ¼r diese Zwecke konzipiert wurden, aus Prinzip auch verboten werden. Der Sinn erschlieÃŸt sich hier nicht wirklich ðŸ¤”“. Auch Menschen mit hoher LÃ¤rmempfindlichkeit kommen in den Kommentaren zu Wort. Eine Nutzerin schreibt: „Als Autistin wÃ¤re das fÃ¼r mich so unmÃ¶glich „. Eine weitere meint: „Wieder werden Menschen ausgeschlossen, die LÃ¤rm nicht vertragen und deshalb Earplugs tragen.“

Auch Umsetzung wird hinterfragt

Neben dem Sinn der Regel beschÃ¤ftigt die Community auch ihre Durchsetzung. „Viel Erfolg beim durchsetzen ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚“, heiÃŸt es in einem Kommentar. Ein weiterer Nutzer schreibt: „Deutlich darauf hinzuweisen ist das eine, die Durchsetzung des Verbots nochmal eine ganz andere Herausforderung. ðŸ˜‰“ Damit zeigt sich: In der Debatte geht es lÃ¤ngst nicht nur um Musik beim Laufen. Die Kommentare reichen von Sicherheitsargumenten Ã¼ber persÃ¶nliche Motivation bis hin zur Frage, ob und wie das Verbot bei Tausenden Teilnehmern durchgesetzt werden kann

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2026 um 11:04 Uhr aktualisiert