Erstmals in Graz: ILS Main Event 2026 wird zum Treffpunkt fÃ¼r Logistik und Wirtschaft

Am 14. und 15. Oktober wird die Helmut List Halle in Graz zum Treffpunkt fÃ¼r mehr als 500 Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Im Mittelpunkt stehen LÃ¶sungen, die sich bereits in der Praxis bewÃ¤hren.

Wie bleiben Unternehmen handlungsfÃ¤hig, wenn Krisen, neue Technologien und verÃ¤nderte MÃ¤rkte gleichzeitig Druck machen? Genau darum geht es beim ILS Main Event 2026 der Independent Logistics Society am 14. und 15. Oktober in der Helmut List Halle in Graz. Unter dem Leitmotiv â€žDigital Confirmationâ€œ soll nicht darÃ¼ber gesprochen werden, was irgendwann mÃ¶glich sein kÃ¶nnte. Stattdessen stehen LÃ¶sungen im Mittelpunkt, die unter realen wirtschaftlichen, technologischen, gesellschaftlichen und menschlichen Bedingungen funktionieren. Mehr als 500 Teilnehmende werden dazu in der Helmut List Halle erwartet. „Thematisch kÃ¶nnen sich die Besucher heuer auf die Schwerpunktthemen Infrastruktur & MobilitÃ¤t, Nachhaltigkeit & Kreislaufwirtschaft, Smart Logistics & Technologie sowie KI, Daten & Sicherheit freuen“ so Kajetan Bergles, Managing Partner und ILS Project Lead.

Erstmals in Graz

Neu ist heuer auch der Veranstaltungsort. Das ILS Main Event findet erstmals in Graz statt und wird von TV-Profi Christian Clerici als Lead Host begleitet. Gemeinsam mit Co-Moderatorinnen und Co-Moderatoren sowie BÃ¼hnenpartnern fÃ¼hrt er durch das Programm. Philipp Maier, CEO der Brainsworld Agency GmbH, sieht hinter dem Ortswechsel eine bewusste Entscheidung. „Dass wir das ILS Main Event heuer erstmals in Graz veranstalten, ist kein reiner Ortswechsel, sondern ein strategisches Bekenntnis zur Zukunft. Als Smart City bietet Graz genau jenes Umfeld, das ein Format wie das ILS Main Event braucht, um Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung zusammenzubringen. Ich bin Ã¼berzeugt, dass uns dieser Schritt nachhaltig vorantreibt“, so Maier. Zum offiziellen Start um 9 Uhr werden unter anderem LandesrÃ¤tin Claudia Holzer, der Grazer Stadtrat Kurt Hohensinner, KNAPP-CEO Gerald Hofer, AVL-Vertreter Markus Tomaschitz und WKO-Steiermark-VizeprÃ¤sident Herbert Ritter erwartet.

Praxis statt Theorie

Danach rÃ¼cken konkrete Herausforderungen der Industrie in den Vordergrund. Eine Runde mit Vertretern aus Bildung und Unternehmen beschÃ¤ftigt sich etwa damit, welche Bedeutung praktische Ausbildung auf dem Weg in FÃ¼hrungspositionen hat. Beim Schwerpunkt Infrastruktur und MobilitÃ¤t geht es anschlieÃŸend um Lieferketten, Energieversorgung und Verkehrsnetze sowie um die Frage, wie Standorte krisenfester werden kÃ¶nnen. Im Bereich Smart Logistics diskutieren Fachleute darÃ¼ber, was passiert, wenn industrielle Systeme selbststÃ¤ndig sehen, bewerten und vorausdenken. Um 16.15 Uhr folgt ein weiterer Programmpunkt: Smudo von den Fantastischen Vier spricht Ã¼ber 35 Jahre Wandel in der Musikbranche. Gemeinsam mit Robert Machtlinger von FACC und Franz Mathi von KNAPP wird dabei beleuchtet, was Unternehmen aus technologischen VerÃ¤nderungen lernen kÃ¶nnen.

Â©ILS Hans JÃ¶rg Einfalt, Birgit Edlinger, Mike Reiter, Kajetan Bergles und JÃ¼rgen Steinbichler beim ILS Main Event.

Kreislauf & Arbeit

Der zweite Veranstaltungstag beginnt mit Julia Hoffmann von der Biogena-Group. Sie beschÃ¤ftigt sich mit Gesundheit, WiderstandsfÃ¤higkeit und weiblicher FÃ¼hrung als strategischen Entscheidungen fÃ¼r Unternehmen. Danach zeigen Philip Pauer von Reploid und Renato Sarc von der MontanuniversitÃ¤t Leoben anhand konkreter Beispiele, wie Kreislaufwirtschaft in der Industrie funktionieren kann. Ab 11.30 Uhr stehen Robotik, KI und DatenstrÃ¶me im Entsorgungs- und Verwertungsmanagement im Mittelpunkt. Eine Stunde spÃ¤ter richtet sich der Blick unter dem Titel â€žThe New Talent Raceâ€œ auf den weltweiten Arbeitsmarkt und neue Wege bei der Suche nach FachkrÃ¤ften. Fachleute aus Ã–sterreich, GroÃŸbritannien und Indien diskutieren dabei Ã¼ber internationale Personalgewinnung.

KI entscheidet mit

Zum Abschluss geht es noch einmal um kÃ¼nstliche Intelligenz und ihre Folgen fÃ¼r Unternehmen. Patrick Ratheiser von Ernst & Young Ã–sterreich stellt dabei die Frage, welche Rolle Menschen behalten, wenn Systeme zunehmend selbst mitentscheiden. Gemeinsam mit Vertretern von Magenta Telekom, Saubermacher, DIGITAL2GO und GrECo wird anschlieÃŸend diskutiert, wie groÃŸe Datenmengen in automatisierte AblÃ¤ufe Ã¼bertragen werden kÃ¶nnen. Moderiert wird diese Runde von Michaela Holy. Den Abschluss des ILS Main Events 2026 bildet â€žFUTURE MOTIONâ€œ. Dabei soll gezeigt werden, was entsteht, wenn KI und Robotik gemeinsam gedacht werden.