Neuer Super-Computer fÃ¼r Ã–sterreichs Forschung startet

Millionen historische Zeitungsseiten in wenigen Tagen durchsuchen: Ein neuer Hochleistungsrechner unter Leitung der Uni Graz soll Forschung in Ã–sterreich beschleunigen - sensible Daten bleiben dabei im akademischen Netz.

Acht Millionen historische Zeitungsseiten nach Stellenanzeigen durchsuchen oder in mittelalterlichen RechnungsbÃ¼chern Zahlungen bekannter PersÃ¶nlichkeiten finden: Solche Arbeiten kÃ¶nnen Forschende jahrelang beschÃ¤ftigen. Die neue â€žDigital Humanities Infrastructure Austriaâ€œ, kurz DHinfra.at, soll genau solche groÃŸen QuellenbestÃ¤nde mithilfe kÃ¼nstlicher Intelligenz erschlieÃŸen. Nach Angaben des Projekts wÃ¼rden 30 Forschende fÃ¼r die Durchsicht von acht Millionen Zeitungsseiten rund 20 Jahre benÃ¶tigen. Der neue Hochleistungsrechner-Cluster soll dieselbe Menge in fÃ¼nf Tagen bewÃ¤ltigen.

KI fÃ¼r Quellen

Hinter DHinfra.at stehen neun Ã¶sterreichische UniversitÃ¤ten und Forschungseinrichtungen. Der gemeinsame Rechner-Cluster arbeitet mit Grafikprozessoren, die fÃ¼r KI-Verfahren eingesetzt werden. â€žDamit lÃ¤sst sich Ã¼ber automatische Texterkennung, Bild- und Textanalyse oder Sprachmodelle umfangreiches Quellenmaterial maschinell erschlieÃŸen und auswertenâ€œ, sagt Professor Georg Vogeler, Leiter des Instituts fÃ¼r Digitale Geisteswissenschaften der Uni Graz. Damit sollen auch sehr groÃŸe BestÃ¤nde an Texten und Bildern fÃ¼r wissenschaftliche Fragestellungen nutzbar werden.

Einfacher Zugang

Kommerzielle LÃ¶sungen sind laut den Projektverantwortlichen fÃ¼r Hochschulen wegen der hohen Kosten kaum eine Alternative. DHinfra.at kann dagegen Ã¼ber einen Browser und ein Login genutzt werden. Besondere Hardware ist dafÃ¼r nicht notwendig. Auch spezielles technisches Vorwissen wird laut Projektbeschreibung nicht vorausgesetzt. So soll die Infrastruktur fÃ¼r Forschende einfacher zugÃ¤nglich sein.

Daten bleiben im Netz

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Umgang mit sensiblen Forschungsdaten. â€žEin weiterer Vorteil ist, dass die Sprachmodelle Ã¼ber eine eigene Schnittstelle abgerufen und direkt an der UniversitÃ¤t betrieben werden. Dadurch verlassen keine Daten, Texte und Bilder das akademische Netzâ€œ, unterstreicht Florian Atzenhofer-Baumgartner, der das Projekt federfÃ¼hrend umgesetzt hat. In diesem Punkt ist die â€žDigital Humanities Infrastructure Austriaâ€œ laut Projekt bislang einzigartig. Das Projekt unter der Leitung der UniversitÃ¤t Graz wurde vom BMFWF mit mehr als zwei Millionen Euro gefÃ¶rdert.

Ã–sterreichweit nutzbar

Die Infrastruktur steht Geistes-, Kultur- und Kunstwissenschaftler aus ganz Ã–sterreich zur VerfÃ¼gung. Auch deren Partner bei internationalen Forschungsvorhaben kÃ¶nnen sie nutzen. DHinfra.at soll damit nicht nur bestehende Forschungsarbeiten unterstÃ¼tzen. Die Infrastruktur soll Ã¶sterreichischen Einrichtungen auÃŸerdem bei der Einwerbung von Drittmittelprojekten auf europÃ¤ischer Ebene helfen.