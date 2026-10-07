Wer hat das schÃ¶nste Schaufenster? Wettbewerb startet in Graz

Die Grazer AnnenstraÃŸe soll sich auch 2026 wieder winterlich herausputzen. Beim AnnenStar werden die kreativsten Schaufenster gesucht. Betriebe kÃ¶nnen sich noch bis 21. Oktober anmelden.

Der AnnenStar-Award findet heuer zum zweiten Mal statt. Unternehmer entlang der Grazer AnnenstraÃŸe sind aufgerufen, ihre Schaufenster kreativ und winterlich zu dekorieren.

Der AnnenStar-Award findet heuer zum zweiten Mal statt. Unternehmer entlang der Grazer AnnenstraÃŸe sind aufgerufen, ihre Schaufenster kreativ und winterlich zu dekorieren.

Der AnnenStar-Award findet heuer zum zweiten Mal statt. Unternehmer entlang der Grazer AnnenstraÃŸe sind aufgerufen, ihre Schaufenster kreativ und winterlich zu dekorieren. Der Startschuss fÃ¼r die diesjÃ¤hrige Aktion fiel am Mittwoch beim fÃ¼nften AnnenFrÃ¼hstÃ¼ck.

Wettbewerb startet Mitte November

Interessierte Betriebe kÃ¶nnen sich ab sofort und noch bis einschlieÃŸlich 21. Oktober fÃ¼r den AnnenStar 2026 anmelden. Weitere Informationen zum jeweiligen Unternehmen mÃ¼ssen bis 30. Oktober Ã¼bermittelt werden. Danach erhalten die Teilnehmer einen nummerierten Stern fÃ¼r ihre selbst gestaltete Auslage. Bis spÃ¤testens 15. November sollen die Schaufenster fertig dekoriert sein. Von 16. November bis einschlieÃŸlich 24. Dezember lÃ¤uft schlieÃŸlich der Wettbewerb. Die drei besten Betriebe werden mit dem AnnenStar-Award ausgezeichnet.

Zehnmal 100 Euro zu gewinnen

Auch fÃ¼r Kunden und Passanten gibt es etwas zu gewinnen: Im Rahmen eines Gewinnspiels werden zehn GrazGutscheine im Wert von jeweils 100 Euro verlost. Genauere Informationen zum Ablauf sollen noch folgen. Mit dem Projekt soll die AnnenstraÃŸe als Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Grazer Innenstadt attraktiver werden. Gleichzeitig sollen die dort ansÃ¤ssigen Unternehmen mehr Sichtbarkeit erhalten und die Vernetzung untereinander gestÃ¤rkt werden.